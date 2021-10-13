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Нарастающий миграционный кризис заставил Польшу пойти на радикальные меры. Варшава несколько раз дала четко понять, что считает Минск ответственным за переброску нелегалов из азиатских стран через госграницу с Евросоюзом. Теперь Польша намерена построить стену на линии соприкосновения с Белоруссией.
Кабинет министров уже согласовал соответствующий проект. Об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьский. Министр внутренних дел написал в своем твиттер-аккаунте, что пограничная система защиты будет представлять из себя высокий, прочный барьер с комплексом мониторинга для фиксации передвижений. Строительство начнется, когда парламент республики одобрит законопроект правительства.
Напомним, что ранее аналогичное решение приняла Литва. Ее пограничная служба несколько раз задерживала мигрантов на линии соприкосновения с Белоруссией. Примечательно, что в Евросоюзе считают, что таким образом президент РБ Александр Лукашенко пытается оказать давление на ЕС с целью отмены санкций.
Нарушения на госгранице фиксирует также Латвия. Кроме того, на миграционный кризис обратили внимание власти Германии. В ФРГ проверяют причастность Лукашенко к переброске нелегалов, которые через территорию прибалтийских государств пытаются проникнуть в другие страны Евросоюза.
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