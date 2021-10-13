Экс-депутат получила статус посла

Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В комментарии для РБК она заявила, что рада этому назначению и не считает его ссылкой.

"Если кто-то думает, что назначение Чрезвычайным и Полномочным Послом России, великой страны, куда-либо – это ссылка, то для меня это странно. Это извращенный вкус какой-то", – заявила она.

В этой должности Поклонская заменила бывшего посла Владимира Соколенко, отмечает телеканал "360".