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Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской послом в Кабо-Верде. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В комментарии для РБК она заявила, что рада этому назначению и не считает его ссылкой.
"Если кто-то думает, что назначение Чрезвычайным и Полномочным Послом России, великой страны, куда-либо – это ссылка, то для меня это странно. Это извращенный вкус какой-то", – заявила она.
В этой должности Поклонская заменила бывшего посла Владимира Соколенко, отмечает телеканал "360".
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