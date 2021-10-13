Украинский дипломат считает, в ЕС могут недооценивать роль России

После завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2" Украина фактически оказалась на грани энергетического кризиса. Москва спокойно может отказаться от транзита голубого топлива через территорию Незалежной, особенно на фоне нежелания Киева решать вопросы за столом переговоров. Украинским властям даже пришлось провести саммит с Евросоюзом, но гарантий по энергетической безопасности они не получили.

Об этом рассказал дипломат Константин Елисеев. Экс-заместитель главы МИД Украины подчеркнул, что Киеву посоветовали не ждать конкретных решений от западных стран и подумать над увеличением "энергетической независимости". Он также отметил, что во время саммита не увидел поддержки от лидеров Евросоюза.

Украинский дипломат считает, что ЕС не может обеспечить энергетическую безопасность Незалежной, так как европейцы, по его словам, даже не объяснили, что делать в предстающую зиму и не дали никаких гарантий.

"У меня сложилось впечатление, что ЕС тоже не знает, что делать", – отметил Елисеев.

Он подчеркнул, что в Евросоюзе могут недооценивать роль России. По словам дипломата, Украина, даже если начнет реверс газа, все равно может рассчитывать только на 50% от прошлогодних поставок. Его также смутило, что европейские политики во время саммита отказались обсуждать тему "Северного потока-2".