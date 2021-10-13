В Кремле отреагировали на призыв ЕС признать ответственность за крушение МН17

В Кремле отреагировали на призыв ЕС признать ответственность за крушение МН17
Фото: ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
В Москве напомнили, где произошла трагедия

Призывы к России признать ответственность за крушение малайзийского "Боинга" "абсолютно неуместны". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 13 октября.

Накануне в Киеве состоялся саммит "Украина-ЕС", по итогам которого стороны приняли совместное заявление. В одном из пунктов отмечается, что Украина и ЕС стремятся установить истину в деле о сбитом самолете и призывают Россию "признать свою ответственность" за трагедию МН17.

На просьбу журналистов прокомментировать это, Песков отметил, что пока не читал документ, но в любом случает считает подобные призывы "недопустимыми".

"Все-таки трагедия произошла в небе над территорией Украины",

– напомнил представитель Кремля. При этом он отказался комментировать слухи, якобы суд в Нидерландах склоняется к версии, что к преступлению причастны российские военные. "Никаких вердиктов на этот счет нет", – указал Песков.

 Ранее прокурора Нидерландов уличили в искажении фактов по делу МН17.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость318703
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Надо признать ,Кенади это тоже мы.
М
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нужно требовать факты а не домыслы комментировать пескову и остальным чиновникам
Настоящий ОДЕССИТ
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Отвлекают от внутренних дел, но морозы приближаются)
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