Экспорт российского газа в 2021 году будет рекордным – Путин

Экспорт российского газа в 2021 году будет рекордным – Путин
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лидер РФ указал на причины энергокризиса в Европе

Поставки российского газа на международные рынки в 2021 году будут рекордными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 13 октября, выступая напленарном заседании "Российской энергетической недели".

По словам российского лидера, для газового рынка важна стабильность и предсказуемость. Своим партнерам РФ это обеспечивает, так было даже в самый напряженный период холодной войны. Поэтому попытки некоторых обвинить Россию в нынешнем европейском кризисе не выдерживают критики.

"Не надо перекладывать с больной головы на здоровую",

– подчеркнул Путин. Он пояснил, что  рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот.

Спусковым крючком послужило снижение ветрогенерации из-за погодных условий в Европе. В итоге возник дефицит электроэнергии, цены подскочили. И все это на фоне полупустых газовых хранилищ в Европе, которые трейдеры не спешили заполнять после весны, рассчитывая на традиционное летнее снижение цен на спотовом рынке. 

При этом Россия уже нарастила поставки газа в Европу на 15% и готова увеличить объемы еще, причем на столько, насколько европейцы попросят. Но нужно понимать, что для поставок нужны трубопроводы. На ГТС Украины рассчитывать не приходится – она столь ветхая, что может лопнуть в любой момент из-за увеличения нагрузки, предупредил Путин.

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Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ

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