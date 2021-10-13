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Поставки российского газа на международные рынки в 2021 году будут рекордными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 13 октября, выступая напленарном заседании "Российской энергетической недели".
По словам российского лидера, для газового рынка важна стабильность и предсказуемость. Своим партнерам РФ это обеспечивает, так было даже в самый напряженный период холодной войны. Поэтому попытки некоторых обвинить Россию в нынешнем европейском кризисе не выдерживают критики.
"Не надо перекладывать с больной головы на здоровую",
– подчеркнул Путин. Он пояснил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот.
Спусковым крючком послужило снижение ветрогенерации из-за погодных условий в Европе. В итоге возник дефицит электроэнергии, цены подскочили. И все это на фоне полупустых газовых хранилищ в Европе, которые трейдеры не спешили заполнять после весны, рассчитывая на традиционное летнее снижение цен на спотовом рынке.
При этом Россия уже нарастила поставки газа в Европу на 15% и готова увеличить объемы еще, причем на столько, насколько европейцы попросят. Но нужно понимать, что для поставок нужны трубопроводы. На ГТС Украины рассчитывать не приходится – она столь ветхая, что может лопнуть в любой момент из-за увеличения нагрузки, предупредил Путин.
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