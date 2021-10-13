Националист Тягнибок предсказал позорный итог для лидера Незалежной от возможной встречи с российским коллегой

Лидер националистической партии "Свобода", экс-депутат Верховной рады Олег Тягнибок глубоко уверен, что президент РФ Владимир Путин якобы шантажирует Европу газовыми поставками и насмехается над нынешним топливным кризисом на континенте. Исходя из этого русофоб сделал вывод – главе Незалежной Владимиру Зеленскому не стоит в ближайшее время встречаться с хозяином Кремля, поскольку она закончится для него позором и сдачей позиций.

Свои умозаключения Тягнибок представил в эфире "4 канала".

"Я вообще не вижу необходимости, особенно на этом этапе, любой встречи Зеленского с Путиным, поскольку Зеленский ее проиграет, это очевидно. Он проиграл прошлые встречи, что не пошло на пользу Украине, тем более что это вообще не дало никакого эффекта", – заявил радикал.

По его мнению, команда Зеленского вместе с украинским МИДом "нарубила очень много дров" на переговорах с лидером РФ в рамках "нормандской четверки" в Париже в 2019 году. Тягнибок уверен, что потенциальная встреча главы соборной с Путиным не даст ничего для Украины.

"Он шантажирует, он удачно шантажирует, ему удалось вытянуть очень сильную карту с "Северным потоком", и потом зарабатыванием миллиардов на бешеном поднятии цен в Европе на газ. Он же сейчас сидит и смеётся над ними всеми", – пожаловался националист.

Ранее в среду, 13 октября, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя" Путин снова объяснял европейцам, почему сформировались такие высокие цены на газ. Кроме того, президент РФ снова указал на невозможность по полной программе загрузить украинскую ГТС из-за ее ветхости, а также обвинил киевский режим в откачке из подземных хранилищ голубого топлива, предназначенного для покупателей "Газпрома" в Европе.

