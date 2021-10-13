Мишустин назвал безобразием долгострой больницы в Орле

Мишустин назвал безобразием долгострой больницы в Орле
Михаил Мишустин. Фото: Russian Government/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Медицинское учреждение не могут завершить уже 14 лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал бедой и безобразием тот факт, что в Орле с 2006 года никак не могут завершить строительство больницы. По его словам, за 14 лет этот долгострой уже превратился в арт-объект. Свое возмущение глава кабмина высказал непосредственно на объекте.

"Закопали все деньги в буквальном смысле этого слова. И уголовные дела, я знаю. Это беда. Ну разве так можно? Сердце кровью обливается, когда видишь такие истории. И как после этой истории люди будут относиться к власти, в том числе и к местной? Когда видят это безобразие", – заявил премьер.

Мишустин поручил главе Минстроя Иреку Файзуллину ежемесячно проверять ход работ на объекте, передает "МИР 24".

По его словам, после утверждения проектно-сметной документации деньги правительство выделит. С учетом новых реалий, связанных с пандемии COVID-19, орловскую больницу нужно перепрофилировать, подчеркнул глава кабмина.

Источник: МИР 24 ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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