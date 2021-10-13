Киев задумался об экстрадиции посла России Поклонской из Кабо-Верде

Киев задумался об экстрадиции посла России Поклонской из Кабо-Верде
Наталья Поклонская. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Деятели Незалежной понадеялись на санкции в отношении экс-прокурора Крыма

Власти киевского режима начали активно потирать ручки в надежде "экстрадиции" Натальи Поклонской, которую президент РФ Владимир Путин назначил послом России в государство Кабо-Верде, расположенное на вулканическом архипелаге в нескольких сотнях километров от северо-западного побережья африканского континента.

В частности, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что дипведомство уже направило письмо властям Республики по поводу якобы "преступной деятельности" российской гражданки. В послании украинское министерство отмечает, что экс-прокурор Крыма "разыскивается за государственную измену" против Незалежной. По его словам, Поклонская находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.

Николенко заявил, что Поклонская "не спрячется и в Африке" от украинского правосудия, передает УНИАН.

Отметился по данному поводу и экс-заместитель генпрокурора страны Гюндуз Мамедов в своем "Твиттере". Он назвал хорошей новостью для украинского Минюста и мифической прокуратуры АР Крыма сообщение о назначении Поклонской главой дипмиссии России в Кабо-Верде.

"Теперь можно готовить документы на экстрадицию для назначенной госпожи "посла" РФ. Первое – производство уже в суде, второе – расследуется. Значит, для нее есть прекрасная возможность непосредственно участвовать в процессе", – написал Мамедов.

В комментарии к этому посту пользователи Сети попытались втолковать украинцу, что такое дипломатический иммунитет и задались вопросом, в какой "подворотне" он купил себе диплом.

На слюни деятелей с берегов Днепра в отношении "экстрадиции" Поклонской из африканской страны отреагировала и спикер МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Пусть  сначала  попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся", – написала дипломат.

Добавим, в 2017 г. Поклонская сообщила, что у нее есть только российское гражданство, а из украинского она вышла еще в 2014 году после "революции гидности" в Незалежной и присоединения Крыма к РФ. В свою очередь, постмайданные власти считают ее гражданкой своей страны.

Источник: УНИАН ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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