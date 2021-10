Внешняя политика украинского государства строится на весьма специфических принципах. Возглавляемая бывшим комиком страна дошла до того, что на официальном уровне предлагает Москве игру из популярного телесериала.



Так, на официальном аккаунте Незалежной в социальной сети "Твиттер" появилась весьма странная публикация. Киевский режим предложил Москве пройти состязание на выживание из популярного корейского телесериала "Игра в кальмара".

Вероятно, украинские власти проводят немало времени за телевизором, наслаждаясь зарубежными кинопродуктами. По крайней мере, они хорошо осведомлены о сюжете нашумевшего сериала. Там героям предлагают пройти необычное соревнование. Люди произвольно выбирают фигурки, не зная, что будет дальше. После выясняется, что каждый должен процарапать иглой свою фигурку на сахарной пластине. Человека, который не справится с заданием, ждет пуля в лоб.

В мечтах незалежных Москве должен выпасть украинский герб – трезубец. Видимо, киевские верховодцы в восторге от своего чувства юмора: предполагается, что фигурку с такими тонкими элементами невозможно процарапать, а значит Россия "отправится на тот свет".

- Players, open the case and check the contents



- @Russia: pic.twitter.com/evRjUniwDJ