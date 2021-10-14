Путин дал откровенное интервью американскому CNBC. Главное

Путин дал откровенное интервью американскому CNBC. Главное
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Президент РФ ответил на вопрос о своем преемнике

Владимир Путин пообщался с Хедли Гэмбл, журналисткой американского телеканала CNBC, ответив на многие животрепещущие вопросы. 

Так, глава России подчеркнул, что главная проблема нашей страны – низкий доход у граждан. По его словам, власти не намерены решать эту проблему популистскими методами, а будут опираться на рост экономики. 

Спросила Гэмбл Путина и о том, нашел ли он преемника. Лидер россиян обратил внимание журналистки, что старается не отвечать на такие вопросы. По его словам, до следующих выборов главы государства еще далеко, а подобные разговоры дестабилизируют ситуацию в стране. Путин отметил, что новая Конституция позволяет ему выдвинуть свою кандидатуру, но он еще не решил, сделает ли это. 

Также Путин высказался о судьбе доллара, который США используют в качестве инструмента рестрикций, но делают это зря. Из-за невозможности проводить сделки в "зеленых", Россия со своими партнерами использует другие валюты. В итоге страны сокращают объем долларов в расчетах и своих резервах. При этом Москва пока не хочет полностью отказываться от доллара, но если Вашингтон не изменит своей политики, то такое возможно. Также Путин отметил, что использовать вместо доллара криптовалюту в торговле нефтью пока рано, так как она еще не стабильна, передает РИА ФАН

Президент РФ ответил и на вопрос, что он думает о новом военном блоке AUKUS. По его мнению, подобные союзы подрывают региональную стабильность, потому что "дружить против кого-то" – это плохо.

Американка не смогла удержаться от вопроса о скандальном блогере Алексее Навальном, который отбывает свой срок в местах лишения свободы. Гэмбл поинтересовалась, будут ли для оппозиционера улучшены условия. Путин указал на то, что Навальный находится в том же положении, что и другие люди, нарушившие закон. Выделять кого-то и ставить в эксклюзивные условия Москва не намерена. 

Ранее Путин элегантно ответил Гэмбл на нападки во времязаседания форума "Российская энергетическая неделя". 

Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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