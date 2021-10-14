Украинцы разозлились из-за реакции ЕС на контракт "Газпрома" и Венгрии

Украинцы разозлились из-за реакции ЕС на контракт "Газпрома" и Венгрии
Фото: depositphotos.com
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Незалежные разочаровались в европейцах

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель не увидел ничего плохого в контракте между "Газпромом" и Венгрией на поставку голубого топлива в обход Украины. Однако жители Незалежной оказались очень недовольны словами европейца. 

Боррель, напомним, счел сделку не нарушающей законы Европы. Об этом написало украинское издание "Новое время", о чем оповестило своих подписчиков в "Фейсбук". Украинские пользователи Сети разочаровались в ЕС и одновременно возмутились сложившейся ситуацией. 

Украинцы в комментариях отметили, что им не следовало ждать от Борреля другого ответа, ведь в мире каждый сам за себя. Кое-кто негодует из-за того, что Украину вечно разменивают другие страны из-за своих личных интересов. Один из интернет-пользователей обратил внимание на то, что выгодные для европейцев сделки всегда не нарушают законов ЕС.

Впрочем, некоторые оказались более разумными. Украинцы отметили, что Боррель особой любви к России не питает, а значит, если он говорит, что контракт законов не нарушает, то так оно и есть. 

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что из-за сложившейся ситуации Киев не станет себя сдерживать и будет более остро ставить вопрос об использовании Россией газа как "оружия". 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
Гость321570
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о каком всё оружии украинцы всё лопочут? просто Кремль усомнился в надёжности Украины, как в стране, надёжным в плане транспортировки газа в направлении ЕС( уж больно старое оборудование, да и сама страна страна, как китайская петарда- не знаешь - когда бабахнет). да и так, экономически выгодно в плане экологии и нестабыльности в самой Украины) транспортировать газ в обход Украины
Гость318004
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"Кое-кто негодует из-за того, что Украину вечно разменивают другие страны из-за своих личных интересов." -
НАКОНЕЦ-ТО, хотя и сквозь боль и кайф кизячного "кумара", до некоторых кизякоманов ДОШЛО, что ВЕСЬ ЗАПАД использует усраину, в своих политических "играх", как дешёвую продажную пoтacкyшкy!
Гость318004
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"Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что из-за сложившейся ситуации Киев не станет себя сдерживать и будет более остро ставить вопрос об использовании Россией газа как "оружия". -
Вы посмотрите какая кизячная дура!!! РОССИЯ УЖЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ГАЗ КАК "ОРУЖИЕ" - разуй глаза, идиотка!!!! И что дальше? Всрётесь в отместку всей усраиной??? :)))
Гость320637
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Гость318004
Ой любо-любо читать мне такие вести!!! Сколько усраинсих пердаков повзрывалось, сколько шаровар изгажено, сколь кизяка было съедено-выпито-выкурено-вколото на зло москалям! :)))
А ЖоПЕз БорДель - просто старый бутиратный ишак - России пришлёт ему чемоданчик с уколами - он защищает Россию, как начинается "ломка" - начинает хаять Россию! Вот сейчас, точно чемоданчик прислали... :)))
сколь кизяка было съедено-выпито-выкурено-вколото на зло москалям! :))) (с)
эта - пять! )))))
Гость318004
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Ой любо-любо читать мне такие вести!!! Сколько усраинсих пердаков повзрывалось, сколько шаровар изгажено, сколь кизяка было съедено-выпито-выкурено-вколото на зло москалям! :)))
А ЖоПЕз БорДель - просто старый бутиратный ишак - России пришлёт ему чемоданчик с уколами - он защищает Россию, как начинается "ломка" - начинает хаять Россию! Вот сейчас, точно чемоданчик прислали... :)))
Гость320637
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окраине только и остается как возмущаться - уже всем надоели, даже гейропейцам и пиндосам!
Бункерный Дед-Бидон
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ширая negepacня мечется в агонии, хехе
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