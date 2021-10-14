Киев возлагает большие надежды на новое правительство Германии после ухода Меркель

Странам Евросоюза просто необходимо как можно скорее принять Украину в свои ряды, чтобы повысить собственную значимость на международной арене. Об этом заявил посол Киева в Берлине Андрей Мельник.

По его словам, вступление Незалежной в ЕС неизбежно, это просто вопрос времени. Но чем дольше тянется этот процесс, тем хуже для европейцев.

"Как можно в перспективе воспринимать ЕС как серьезного геополитического игрока, если самую большую по площади страну Европы искусственно отделяют и десятилетиями кормят обещаниями?"

– возмутился дипломат в интервью Neue Osnabrucker Zeitung. Он подчеркнул, что принятие Незалежной в ЕС принесет массу плюсов Старому Свету: придаст политический вес ЕС, станет импульсом к развитию и укрепит жизнеспособность объединения.

В Киеве очень рассчитывают, что новое немецкое правительство это осознает и поможет партнерам по ЕС устранить "амбивалентность" в отношении Украины. По мнению Мельника, закрепив четкую перспективу членства Незалежной в ЕС, Германия совершит "смелый квантовый скачок во внешней политике".

Позицию по "Северному потоку-2" преемник канцлера Ангелы Меркель тоже должен изменить. Дипломат призвал новое германское правительство признать "огромную угрозу", которую представляет российский газопровод, передает "Свободная пресса". Это поможет Германии восстановить утраченное доверие со стороны Восточной Европы, подсказал украинский посол.

Ранее в Киеве усомнились в необходимости вступления в ЕС.

Парламентские выборы в Германии состоялись в конце сентября. Ни одна партия не набрала достаточно голосов, чтобы самостоятельно принимать решения. Сейчас политические силы пытаются формировать коалиции, а эксперты называют вероятного преемника Меркель на посту канцлера.