"Ледяной канцлер": Bild описал ситуацию с газом язвительной карикатурой на Меркель

"Ледяной канцлер": Bild описал ситуацию с газом язвительной карикатурой на Меркель
Ангела Меркель. Фото: Heinrich / imago stock&people / www.globallookpress.com
В проблемах Германии также обвинили Путина и Шредера

Экономическая ситуация в европейских странах сегодня оставляет желать лучшего. Трудности испытывают даже локомотивы Евросоюза. В преддверии зимних заморозков немцы решили напомнить уходящему канцлеру Ангеле Меркель о нерешенных проблемах. Bild опубликовал язвительную карикатуру на политика. 

В статье с красноречивым названием "Ледяной канцлер" глава немецкого правительства изображена в белой шубе и шапке. Она стоит посреди снежной метили с довольно печальным выражением лица. Иллюстрацию сопровождает риторический вопрос:

Меркель оставляет нас наедине с ростом цен в самую холодную зиму?

Аналитики немецкого издания перечисляют основные экономические проблемы государства. В частности, они обращают внимание на рекордно высокий для Германии уровень инфляции. Впервые за 28 лет этот показатель превысил отметку в 4%. 

Bild также сообщает читателям о небывалом росте цен на энергоносители. Особенно отмечаются проблемы с газом. Эксперты уверены, что Меркель игнорирует сложившуюся ситуацию. 

Примечательно, что под раздачу попал не только нынешний, но и предыдущий канцлер Германии – Герхард Шредер. Также немцы предъявили обвинения российскому лидеру Владимиру Путину. 

В частности, по версии издания, цены на газ в Европе выросли из-за "Северного потока-2". Аналитики полагают, что Путин использует российский газопровод для шантажа Германии и всего Евросоюза. Ему, как отмечает Bild, помогает Шредер, который умышленно сокращает поставки газа для европейских потребителей, чтобы повысить цены на голубое топливо. 

Скриншот www.bild.de

Источник: Bild ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

Ответить:

Леха из МОсквы
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Вот они жгут. Германия покупает по 300 евро. и продает остальным по 2000. Продали почти все что было. Требуют от газпрома еще больше по 300 чтоб успеть продать по 2000.
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