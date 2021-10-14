В проблемах Германии также обвинили Путина и Шредера

Экономическая ситуация в европейских странах сегодня оставляет желать лучшего. Трудности испытывают даже локомотивы Евросоюза. В преддверии зимних заморозков немцы решили напомнить уходящему канцлеру Ангеле Меркель о нерешенных проблемах. Bild опубликовал язвительную карикатуру на политика.

В статье с красноречивым названием "Ледяной канцлер" глава немецкого правительства изображена в белой шубе и шапке. Она стоит посреди снежной метили с довольно печальным выражением лица. Иллюстрацию сопровождает риторический вопрос:

Меркель оставляет нас наедине с ростом цен в самую холодную зиму?

Аналитики немецкого издания перечисляют основные экономические проблемы государства. В частности, они обращают внимание на рекордно высокий для Германии уровень инфляции. Впервые за 28 лет этот показатель превысил отметку в 4%.

Bild также сообщает читателям о небывалом росте цен на энергоносители. Особенно отмечаются проблемы с газом. Эксперты уверены, что Меркель игнорирует сложившуюся ситуацию.

Примечательно, что под раздачу попал не только нынешний, но и предыдущий канцлер Германии – Герхард Шредер. Также немцы предъявили обвинения российскому лидеру Владимиру Путину.

В частности, по версии издания, цены на газ в Европе выросли из-за "Северного потока-2". Аналитики полагают, что Путин использует российский газопровод для шантажа Германии и всего Евросоюза. Ему, как отмечает Bild, помогает Шредер, который умышленно сокращает поставки газа для европейских потребителей, чтобы повысить цены на голубое топливо.