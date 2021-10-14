Украинцы поверили в развал страны – Царев

Украинцы поверили в развал страны – Царев
Олег Царев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Катастрофический сценарий для Незалежной становится все более вероятным

Все больше украинцев считают, что у Незалежной нет будущего. Это признал экс-депутат Верховной рады Олег Царев. По его мнению, налицо уже все предпосылки к развалу страны.

Необратимый процесс распада начнется с отделения западных регионов. Причем, в отличие от ситуации с Донбассом, тут Запад не просто поддерживает центробежные силы, но и сам их создает.

"Польша, Венгрия, Румыния – они серьезно к этому подходят. Они тратят деньги. Когда европейцы тратят деньги, они их никогда на ветер не выбрасывают",

– пояснил Царев в интервью "Украине.ру".

По его мнению, думающие украинцы уже осознали, что катастрофичный сценарий развития событий нужно рассматривать всерьез, и готовятся к нему.

"В большинстве западных областей практически все работоспособное население имеет либо румынские, либо польские паспорта. Я не имею в виду дедушек, бабушек, или малолетних детей, которым это не нужно. Но все, кто хоть как-то что-то там думают о своем будущем, – они делают иностранные паспорта", – сообщил Царев.

Ранее стало известно, что почти половина населения юго-востока Украины хотела бы иметь российские паспорта. При этом желающих получить венгерское гражданство среди жителей западных регионов страны еще больше.

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Дмитрий Пашицкий. Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/www.globallookpress.com Анатолий Вассерман . Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Волосожар. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Виталий Захарченко. Кадр youtube.com Станислав Каштанов. Кадр youtube.com
Источник: Украина.ру
Николай ВИКТОРОВ
М
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- У пана атамана нема золотого запасу и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны. Если так пойдет дальше, я тоже разбегусь в разные стороны..
кони стоят пьяные - хлопцы запряженные..
гениальный фильм,на века
тото я читаю сввиноголовых,одни из самого белого дома нас ругают,(видимо туда перенесли коробку из под холодильника) другой обьявился у стены плача,типа,пробуют как там очутятся и заживут наконец заслуженно и в кружевных труселях
домайданились дебилы
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