МИД раскрыл подробности переговоров с Нуланд

МИД раскрыл подробности переговоров с Нуланд
Виктория Нуланд. Фото: Str / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Две стороны обсудили действия НАТО в Черном море

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд провела в Москве три дня. Американка накануне тесно пообщалась с коллегами из российского МИД. 14 октября рассказала официальный представитель главного внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова рассказала о переговорах МИД с Нуланд. 

Дипломат отметила, что были затронуты темы двусторонних отношений, вопрос Афганистана, активного присутствия НАТО в Черном море у наших границ, а также появление нового военного блока AUKUS. Также, по словам Захаровой, Нуланд строго заявили, что Россия не приемлет военную инфраструктуру Вашингтона и альянса в Центральной Азии, а также Польше. 

Также Захарова оценила переговоры с Нуланд как откровенные, полезные и своевременные. Без сглаживания острых углов стороны обсудили различные проблемы и раздражители в отношениях России и США, в том числе те, созданные искусственно дипломатические препятствия со стороны последней. 

Несмотря на имеющийся кризис, обе стороны выразили готовность продолжать контакты, чтобы отношения стали более стабильными и предсказуемыми. 

Ранее стало известно, почему Нуланд так рвалась в Россию на переговоры, хотя находилась в черном списке. А еще эксперты указали на оскорбительный для России наряд американки. 

Источник: РИА "Новости"
Полина ИВАНОВА
Шаман
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Или утро забанило почти всех комментаторов, или всем стало "до лампочки" на активности МИД, интервью путина и прочие балабольства.
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