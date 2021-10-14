Две стороны обсудили действия НАТО в Черном море

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд провела в Москве три дня. Американка накануне тесно пообщалась с коллегами из российского МИД. 14 октября рассказала официальный представитель главного внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова рассказала о переговорах МИД с Нуланд.

Дипломат отметила, что были затронуты темы двусторонних отношений, вопрос Афганистана, активного присутствия НАТО в Черном море у наших границ, а также появление нового военного блока AUKUS. Также, по словам Захаровой, Нуланд строго заявили, что Россия не приемлет военную инфраструктуру Вашингтона и альянса в Центральной Азии, а также Польше.

Также Захарова оценила переговоры с Нуланд как откровенные, полезные и своевременные. Без сглаживания острых углов стороны обсудили различные проблемы и раздражители в отношениях России и США, в том числе те, созданные искусственно дипломатические препятствия со стороны последней.

Несмотря на имеющийся кризис, обе стороны выразили готовность продолжать контакты, чтобы отношения стали более стабильными и предсказуемыми.

Ранее стало известно, почему Нуланд так рвалась в Россию на переговоры, хотя находилась в черном списке. А еще эксперты указали на оскорбительный для России наряд американки.