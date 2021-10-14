Захарова оценила ультиматум Токио по Курилам

Захарова оценила ультиматум Токио по Курилам
Мария Захарова. Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Японские власти отказываются признать очевидное

Позиция Токио по Курильским островам отодвигает подписание мирного договора между Россией и Японией на неопределенный срок. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг, 14 октября.

Ранее новый глава японского правительства Фумио Кисида заявил, что суверенитет Токио распространяется и на южно-курильские острова, и именно этот спор он намерен решать с Москвой в первую очередь, а лишь потом говорить о заключении мирного договора.

В Москве напомнили, что острова принадлежат России по закону, поэтому переговоров на эту тему не может быть в принципе.

"Если подобного рода ультимативными заявлениями японская сторона пытается обусловить дальнейший ход переговоров по вопросу о мирном договоре, то, на наш взгляд, этим наши партнеры еще более отдаляют перспективу его решения",

– предупредила Мария Захарова.

Япония претендует на Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи, упорно называя их своими "северными территориями". Предложение Москвы создать на Курилах особую экономическую зону и вести там совместную деятельность Токио не устраивает.

На самих островах отмечают, что к подобным заявлениям из Японии уже привыкли. Тем временем российские власти намерены за пять лет "освоить" Курилы.

Источник: YouTube
Николай ВИКТОРОВ
Гость317331
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Гость319891
С Сахалиской области только за прошлый год на ПМЖ в другие регионы свалили 20 000 человек из 480 000 населения. Через пять лет осваивать Курилы станет просто некому.
Сказочник. Нам то не рассказывай :)
Гость321589
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рп
Гость319891
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Гость318004
Это плохо, конечно, что совсем забыла матушка-Россия о своих патриотах, живущих в глухомани... :((( Но, как бы это цинично не прозвучало, даже если Сахалин и Курильская гряда совсем обезлюдят - Россия НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не отдаст эти территории пилоткоглазым!!! Так как важные для России "земли" как военно-стратегическом, так и в экономическом плане!!
Отдать или не отдать это другой вопрос. Машка вещает что освоит Курилы за пять лет. Только осваивать уже некому будет.
Гость318004
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Гость319891
С Сахалиской области только за прошлый год на ПМЖ в другие регионы свалили 20 000 человек из 480 000 населения. Через пять лет осваивать Курилы станет просто некому.
Это плохо, конечно, что совсем забыла матушка-Россия о своих патриотах, живущих в глухомани... :((( Но, как бы это цинично не прозвучало, даже если Сахалин и Курильская гряда совсем обезлюдят - Россия НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не отдаст эти территории пилоткоглазым!!! Так как важные для России "земли" как военно-стратегическом, так и в экономическом плане!!
Гость319891
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С Сахалиской области только за прошлый год на ПМЖ в другие регионы свалили 20 000 человек из 480 000 населения. Через пять лет осваивать Курилы станет просто некому.
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