Новая тактика Турции: Эрдоган мечется между Путиным и Байденом

Новая тактика Турции: Эрдоган мечется между Путиным и Байденом
Фото: Depo Photos / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Анкара разыгрывает сирийскую карту, рассчитывая привлечь внимание иностранных партнеров

Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что теперь Анкара будет самостоятельно защищать свои интересы в Сирии, – это сигнал как России, так и США о том, что Турция готова торговаться. К такому мнению склоняются турецкие аналитики Фехим Таштекин и Муса Озугурлу.

По их оценке, Эрдоган потерпел серьезную неудачу в Нью-Йорке, когда не смог встретиться с президентом США Джо Байденом, с которым хотел нормализовать отношения, пошатнувшиеся из-за покупки российских С-400. Злость на Байдена проявилась в виде льстивых заявлений Эрдогана по поводу российско-турецкого сотрудничества. Однако и встреча с лидером РФ Владимиром Путиным не дала Эрдогану нужного результата.

"Теперь он рассчитывает на встречу с Байденом в Риме. Но слова Байдена Конгрессу о том, что действия Турции в Сирии представляют угрозу американским и союзным силам, опровергают расчеты Эрдогана. Он не добьется никаких результатов",

– говорится в статье Evrensel. По мнению турецких экспертов, привычная турецкая тактика партнерства с Россией против США и с США против России больше не срабатывает. И Москва, и Вашингтон недовольны присутствием турецких военных в Идлибе. Поэтому Эрдоган решил накалить обстановку в Сирии, заявляя о закончившемся у него терпении, чтобы его наверняка услышали и в России и в США и начали с ним торговаться.

Ранее глава МИД Турции заявил, что Москва и Вашингтон не держат слова, которое дали Анкаре.

Источник: Evrensel
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость321571
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Хочет и рыбку съесть, и на <цензура>... сесть. В современных реалиях такая тактика себя уже не оправдывает. Примеры прямо под носом - Янукович доигрался так, что страну потерял. Лукашенко со своими метаниями Чуть не потерял...
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