Лавров обозначил перспективы "нормандского формата"

Лавров обозначил перспективы "нормандского формата"
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Киеву придется двигаться в русле Минских соглашений

Встреча лидеров стран "нормандской четверки", как и перспективы самого "нормандского формата" зависят от готовности Киева выполнять взятые на себя обязательства, в том числе в рамках Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранный дел РФ Сергей Лавров в четверг, 14 октября.

Он подтвердил, что на днях по инициативе лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона президент РФ Владимир Путин обсудил с ними целесообразность проведения "нормандского саммита". В частности, Путин привел конкретные факты, показывающие, что Киев не придерживается обещаний.

"В итоге было подчеркнуто нашим президентом, что прежде чем собираться на новый саммит, нужно добиться выполнения решений предыдущего, который состоялся в декабре 2019 года в Париже",

– передает "Пятый канал" слова министра. Лавров подтвердил, что лидеры РФ, ФРГ и Франции договорились поручить своим советникам и дипломатам продолжать консультации для выработки дальнейших шагов.

"Меня, конечно, немного удивило, что западные лидеры с такой напористостью продвигают возобновление нормандского формата, не обеспечивая со своей стороны выполнения предыдущих решений",

– признал Лавров в кулуарах совета министров иностранных дел СНГ в Минске. Ранее глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ждет сигнала от Москвы, готовиться ли к встрече в "нормандском формате". Теперь можно считать, что Украина такой "сигнал" получила.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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