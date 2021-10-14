Глава дипломатии ЕС призвал выработать единый подход в отношениях с РФ

В Европе нарастает энергетический кризис. Негативная экономическая ситуация, в том числе, стала результатом деятельности недальновидных политиков, которые активно боролись против газопровода "Северный поток-2" до его строительства и продолжают оказывать давление, когда проект уже завершен. Меж тем, глава дипломатии ЕС считает, что Евросоюз находится в энергетической зависимости от России.

Жозеп Боррель отметил в своем блоге необходимость выработки единого курса по отношению к нашей стране. Он призвал европейские страны "сплотить ряды", чтобы решить вопросы, связанные с энергетикой. Политик подчеркнул, что члены Евросоюза не всегда проявляли единодушие в международных отношениях с Россией.

Глава дипломатии ЕС обратил внимание на зависимость европейских стран от российских энергоресурсов. Он подчеркнул, что Евросоюз импортирует из нашей страны топливо. Боррель уверен, что России тоже выгодно иметь торговые отношения с Европой.

Напомним, ранее стало известно, что борьба американских конгрессменов с российской газопроводом "Северный поток-2" в конечном итоге может навредить международной репутации США. Кроме того, эксперты немецкого издания Bild заявили о возможной нехватке с газа в стране. Они обвинили канцлера Ангелу Меркель в игнорировании проблем Германии.