Боррель заявил об энергетической зависимости Евросоюза от России

Боррель заявил об энергетической зависимости Евросоюза от России
Фото: pixabay.com
Глава дипломатии ЕС призвал выработать единый подход в отношениях с РФ

В Европе нарастает энергетический кризис. Негативная экономическая ситуация, в том числе, стала результатом деятельности недальновидных политиков, которые активно боролись против газопровода "Северный поток-2" до его строительства и продолжают оказывать давление, когда проект уже завершен. Меж тем, глава дипломатии ЕС считает, что Евросоюз находится в энергетической зависимости от России. 

Жозеп Боррель отметил в своем блоге необходимость выработки единого курса по отношению к нашей стране. Он призвал европейские страны "сплотить ряды", чтобы решить вопросы, связанные с энергетикой. Политик подчеркнул, что члены Евросоюза не всегда проявляли единодушие в международных отношениях с Россией. 

Глава дипломатии ЕС обратил внимание на зависимость европейских стран от российских энергоресурсов. Он подчеркнул, что Евросоюз импортирует из нашей страны топливо. Боррель уверен, что России тоже выгодно иметь торговые отношения с Европой.

Напомним, ранее стало известно, что борьба американских конгрессменов с российской газопроводом "Северный поток-2" в конечном итоге может навредить международной репутации США. Кроме того, эксперты немецкого издания Bild заявили о возможной нехватке с газа в стране. Они обвинили канцлера Ангелу Меркель в игнорировании проблем Германии. 

Источник: eeas.europa.eu ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
Гость321571
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Опять и снова болтовня. газ сверх контрактов Газпром продает куда хочет. А хочет он в Азию, где цены на газ еще выше чем в Европе, да и там никто не гнобит Россию, не устраивает санкции и демарши, в общем не плюет в душу. Так что ссылка что в трубы в Европу могем еще накачать газа неинтересны. А вот что интересно, так то что США свой СПГ также <цензура> в Азию, наплевав на своих союзников. И ессно тыкая в Россиию мол поставляйте в Европу газа много, пусть себе в убыток ... По сравнению с рынками в Азии.
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