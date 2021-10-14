Аваков призвал Киев разработать план "возвращения" Крыма и Донбасса военным путем

Аваков призвал Киев разработать план "возвращения" Крыма и Донбасса военным путем
Арсен Аваков. Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеВ Европе заявили о двуликости Украины и ее симпатии к России
Незалежной нужна Национальная единая стратегия по неподконтрольным Киеву территориям

Украина должна разработать план "возвращения" неподконтрольных киевскому режиму территорий военным путем. К этому призвал руководство страны экс-глава МВД Арсен Аваков в блоге на сайте издания "Украинская правда".

Он назвал странной ситуацию, когда некоторые генералы ВСУ заявляют, что в генштабе не рассматривают сценарии "возвращения" под юрисдикцию Киева российского Крыма и Донбасса. Аваков посоветовал начальству Вооруженных сил страны оставить тему возвращения "оккупированных территорий" дипломатическим путем для сотрудников дипведомства.

"Армия должна делать свою работу. В частности, иметь наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий", – цитирует РИА "Новости" бывшего министра.

Аваков считает, что Украина должна на госуровне закрепить стратегию "деоккупации и реинтеграции" не только Крыма, но и Донецкой и Луганской областей. И чтобы это был не какой-то там формальный документ, а законом утверждена роль и место "каждого государственного института, каждого украинца в этом процессе".

По его мнению, сегодня Незалежной критически необходима Национальная единая стратегия по Крыму и Донбассу. Причем ее выработкой должны заняться все структуры власти при тесом сотрудничестве с украинским обществом и западными партнерами. Последних Аваков не поленился перечислить:   ООН, НАТО, ЕС, а "также ряд стран, прежде всего – США, Великобритания, Франция, Канада, Германия, Италия, Япония и многие другие.

"Украина не должна остаться в стороне формирования новой стратегии безопасности Европы и мира", – резюмировал политик.

Судя по громкому тексту, Аваков, о котором после его отставки в июле нынешнего года долго не было ни слышно, ни видно, начинает свое возможное восхождение к президентскому креслу. Еще летом эксперты в Москве предполагали, что экс-министр МВД может возглавить военную хунту после очередного госпереворота в Незалежной.

С таким прогнозом выступил замдиректора российского Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его словам, Вашингтон давно не устраивает нынешняя ситуация в соборной под руководством Владимира Зеленского.

И нельзя забывать, что именно Авакову подчиняются все бегающие по украинским просторам нацбатальоны и группировки неонацистов.

Источник: Украинская правда ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

М
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предлагаю авакову и его своре выкопать себе заранее большую братскую яму перед походом на крым
а вообще все это говорится для возбуждения своих свиноголовых соплеменников,вроде тех кто сюда заползает со стороны свинофермы
сами то эти армяне,евреи живут не тужат грабят,воруют,растаскивают и им плевать на свой плебс который уже сккоро начнет например замерзать благодаря тому что деньги они разворовали
так что пусть тявкает,у него свое стадо дебилов
Гость317952
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Авакян и ему подобные, Карабах пр .срали.
Гость317952
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Этими словами он уже покойник с миллионами, аж.
Гость317952
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Завалить эту мразь, да за один присест, он просто мудаковатый и всё.
Гость317952
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Мудельян он, сколко людей погибнет, или ему до шары, лично стрикульну эту <цензура>.
Гость321658
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То же не понимаю - почему так сложно завалить одного урода? Наша агентура в хохляндии по ходу только горилку жрать с салом приучина что ли?
Гость321636
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Редкостный придурок
Гость319983
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Да валить его надо, это не человек а моральный урод.
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