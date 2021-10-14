"Управляет Байденом": заявление Путина о США взбесило американцев

"Управляет Байденом": заявление Путина о США взбесило американцев
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жители Америки боятся усиления позиций нашей страны

Многие в США негативно настроены по отношению к России. Некоторым кажется, что Вашингтону необходимо усилить давление на Москву. На этом фоне американцев вывели из себя слова российского лидера Владимира Путина о контактах с главнокомандующим Америки Джо Байденом.

Владимир Владимирович недавно отметил, что считает отношения с американским коллегой устойчивыми и конструктивными.

В Америке такое положение дел далеко не всем пришлось по вкусу. Интернет-пользователи начали бурно обсуждать слова Путина и критиковать Байдена. Многим кажется, что последний слишком любезничает с нашим президентом и вообще находится в его власти.

"Если Путин скажет Байдену прыгнуть, тот лишь спросит, как высоко", "Путин имеет достаточно власти, чтобы управлять Байденом", – негодуют воинственно настроенные читатели издания Fox News.

Многие были бы довольны, если бы американский главнокомандующий отказался от "вялой внешней политики" и начал всей мощью Соединенных Штатов давить на Российскую Федерацию.

Некоторые даже убеждены, что наш президент откровенно смеется над США, а "Китай хихикает".

Впрочем, нашлись и более трезво мыслящие пользователи интернета, которые подчеркнули, что мощные государства должны сотрудничать на благо всего мира.

К слову, недавно журналисты рассказали о тайных "кураторах" американского президента. Некоторые эксперты убеждены, что Соединенными Штатами управляет не Байден.

Источник: Fox News
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость321669
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Ну да! А до этого мы Трампом управляли. Удобная политика - сами выбрали, а чуть что - русские виноваты.
М
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бидон очередная публичная кукла глобального бизнеса,которое тоже не однородное,того же трампа свои поддержали но удержать не хватило сил
так что смотреть нужно не только на публичную элитку запада а тех кто реально управляет миром
Гость317952
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Мы для них Пелое перо с стрелой. Они к нам относятся как к туземцам. Мы для них КРАСНОКОЖИЕ!.
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