Главнокомандующий решил посетить зону военных действий

Ситуация в украинском государстве далека от стабильной. В стране продолжается внутренний конфликт с применением военной техники. В зону боевых действий решил наведаться глава незалежных Владимир Зеленский.



Сегодня, 14 октября, главнокомандующий украинцев прибыл с рабочей поездкой на донбасскую территорию. О таком знаменательном событии отчиталась пресс-служба офиса лидера страны.

Известно, что в планах первого лица украинского государства осмотреть позиции военных в зоне боевых операций.

Также в графике главнокомандующего на ближайшее время есть визит в Мариуполь. Там Зеленский намерен поучаствовать в торжественных мероприятиях, которые посвящены Дню защитников и защитниц Незалежной.

Тем временем, видные государственные деятели Украины не прекращают использовать воинственную риторику по отношению к Донбассу, а также российскому Крыму. Недавно бывший глава Министерства внутренних дел Незалежной Арсен Аваков объявил, что киевскому режиму необходимо подготовить план "возвращения" полуострова и юго-восточных территорий Украины военным путем. Агрессивно настроенный деятель уверяет, что Незалежной нужна Национальная единая стратегия по неподконтрольным Киеву территориям.