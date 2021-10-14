Зеленский снова приехал в Донбасс

Зеленский снова приехал в Донбасс
Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Главнокомандующий решил посетить зону военных действий

Ситуация в украинском государстве далека от стабильной. В стране продолжается внутренний конфликт с применением военной техники. В зону боевых действий решил наведаться глава незалежных Владимир Зеленский.

Сегодня, 14 октября, главнокомандующий украинцев прибыл с рабочей поездкой на донбасскую территорию. О таком знаменательном событии отчиталась пресс-служба офиса лидера страны.

Известно, что в планах первого лица украинского государства осмотреть позиции военных в зоне боевых операций.

Также в графике главнокомандующего на ближайшее время есть визит в Мариуполь. Там Зеленский намерен поучаствовать в торжественных мероприятиях, которые посвящены Дню защитников и защитниц Незалежной.

Тем временем, видные государственные деятели Украины не прекращают использовать воинственную риторику по отношению к Донбассу, а также российскому Крыму. Недавно бывший глава Министерства внутренних дел Незалежной Арсен Аваков объявил, что киевскому режиму необходимо подготовить план "возвращения" полуострова и юго-восточных территорий Украины военным путем. Агрессивно настроенный деятель уверяет, что Незалежной нужна Национальная единая стратегия по неподконтрольным Киеву территориям.

Источник: Офис президента Украины ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
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По привычке....игра на публику. Лучше Сватов посмотреть)
Гость321693
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Лох решил лохануться ещё раз, типа, зашло?
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