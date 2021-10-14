В комплименте Путина журналистке CNBC увидели тайный смысл

В комплименте Путина журналистке CNBC увидели тайный смысл
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Болгары оценили высказывание лидера РФ в адрес американской ведущей форума "Российская энергетическая неделя"

Читатели болгарского издания "Факти" усмотрели скрытый подтекст в словах президента России Владимира Путина, назвавшего журналистку американского канала CNBC Хедли Гэмбл красивой.

Напомним, данный комплимент в адрес заокеанской ведущей пленарной сессии на форуме "Российская энергетическая неделя" лидер РФ сделал после того, как она во второй или третий раз, но в разной интерпретации задала ему вопрос о газовом кризисе в Европе и связанном с ним позицией Москвы по поставкам голубого топлива.

Читатели болгарского издания по-своему оценили реакцию Владимира Владимировича.

"Кто смотрел оригинал, понял, что имел в виду Путин. Это был совсем не комплимент! Скорее ирония…", – считает az #Контрапропаганда.

"Не знаю, причем тут комплименты, но Путин сказал следующее: красивая, но глупая женщина. Слушает и ничего не понимает! Он имел в виду это, но сказал иначе", – разгадал посыл российского лидера Big.

Читатель с ником ТАКА ДЕ уверен, что данную журналистку отправил лично президент США Джо Байден, чтобы спровоцировать верховного главнокомандующего РФ.

"А как иначе! Красивая американка встречается реже красивой русской!" – написал "човек от народа".

Между тем, юзер "феж ъфитрж" обратил внимание, что для Путина делать женщине комплименты вполне нормально, поскольку он мужчина.

"На Западе его тут же объявят сексистом, расистом и еще кем-нибудь, может быть, даже судить будут", – предположил он.

Добавим, Гэмбл попыталась спросить у Путина, как Россия может убедить Евросоюз в своей надежности, когда она "не поставляет энергию по газопроводам". После этого глава РФ назвал ее красивой и симпатичной женщиной, но указал, что он ей говорит одно, а она ему про другое, как будто не слышала его предыдущие ответы про газ, его цену и поставки. Президент подчеркнул, что журналистку вводят в заблуждение неверными данными о прокачке топлива из России.

Источник: Факти ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

М
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сказал и сказал,россиянам что от этого,цены снизились,на укрусии небратья перестали воровать русских,стрелять в русских
как будто в россии других проблем нет обсуждать
ввп около 20 лет говорит правильные слова и что дальше,единственно крым забрал и все стоим,торгуем богатеи набивают мошну
народ затягивает ремни
надоела болтовня
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