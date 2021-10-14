В Минске Тихановскую и Латушко увидели на скамье подсудимых в Нюрнберге

В Минске Тихановскую и Латушко увидели на скамье подсудимых в Нюрнберге
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти Белоруссии призвали беглых оппозиционеров вернуться на родину, покаяться и понести наказание

Белорусские беглые оппозиционеры Светла Тихановская и Павел Латушко являются кандидатами для нового Нюрнбергского процесса, поскольку они предали свой народ. Об этом заявил госсекретарь Совбеза Республики Александр Вольфович, реагируя на новость об организации в Нюрнберге покинувшими родину "суда" над белорусской властью и силовиками.

По его мнению, сами Латушко и Тихановская достойны нового международного судебного осуждения.

"Напомню, что процесс в Нюрнберге проходил в отношении нацистов, осуществивших в том числе заговор с целью совершения преступных действий. Поэтому как раз таки Тихановская, Латушко и иже с ними – это первоочередные фигуры для нового Нюрнберга", – сказал "Белте" глава Совбеза.

Он отметил, что для судебного процесса достаточно тех уголовных дел, которые уже заведены в Белоруссии. По его мнению, Тихановскую и Латушко за их действия осудили бы в других странах.

Противники президента Александра Лукашенко и действующей власти Республики должны думать о том, как вернуться на родину, покаяться и понести наказание, подчеркнул Вольфович.

Напомним, в понедельник, 11 октября, в Нюрнберге беглые белорусские активисты и их западные кураторы открыли правовую конференцию, где рассматривают "преступления против человечества" с целью привлечь бацьку и власти Республики к ответственности за "терроризм".

Источник: БЕЛТА ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Гость316869
Пожаловаться Ответить
Потомственный кухарки так просто не сдаются! Пока их западные кураторы ласкают...
1
новости партнеров
По теме

Путин дал откровенное интервью американскому CNBC. Главное

Президент РФ ответил на вопрос о своем преемнике

Захарова оценила ультиматум Токио по Курилам

Японские власти отказываются признать очевидное

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей