Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Посольство США в Киеве разместило в "Фейсбуке" видеообращение к "защитникам и защитницам" Незалежной в честь государственного праздника, перенесенного постмайданными вождями с 23 февраля. В поздравление американцы не смогли не упомянуть и Россию.
"Соединенные Штаты остаются вашим партнером, и мы продолжим поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии", – говорится в поздравлении.
В заключении на видео представительница дипмиссии произнесла клич бандеровцев. При этом посольство призвало граждан США быть внимательными и осторожными сегодня в центре Киева, поскольку там "одновременно с празднованием Дня защитника Украины, ультраправые группы планируют большой марш". Американцам советовали избегать демонстраций и большого скопления людей.
И никакого когнитивного диссонанса между поздравлением украинцев кричалкой их националистов и просьбой сторониться марша радикалов.
А шествие, между тем, проходило под вывеской марша славы запрещенной в РФ экстремистской банды УПА* с традиционным набором оскорблений украинскими неонацистами про "москалей" и "жидов".
Об очередном шабаше поклонников бандер и шухевичей весьма емко написала в своем "Твиттере" журналист Юлия Витязева.
"Киев – город контрастов. Только там с разницей в две недели сначала лицемерно "скорбят" о жертвах Бабьего Яра, а потом с помпой чествуют главных исполнительей этого чудовищного преступления", – заметила блогер.
С ее мнением согласились в комментариях и подписчики (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"Киев болен! Но это не навсегда.
Доктор придёт", "потому что – мрази", "выродки на ниточках", "Типичная шизофрения, жаль дети вырастут такие же безмозглые", "Лечение здесь бесполезно, вырывать с корнем, и желательно без наркоза!!!", "Какая то шизофрения Разве ни".
* Организация запрещена на территории РФ
Президент РФ ответил на вопрос о своем преемнике