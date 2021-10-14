Американских же граждан миссия призвала избегать в центре Киева марша местных националистов

Посольство США в Киеве разместило в "Фейсбуке" видеообращение к "защитникам и защитницам" Незалежной в честь государственного праздника, перенесенного постмайданными вождями с 23 февраля. В поздравление американцы не смогли не упомянуть и Россию.

"Соединенные Штаты остаются вашим партнером, и мы продолжим поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии", – говорится в поздравлении.

В заключении на видео представительница дипмиссии произнесла клич бандеровцев. При этом посольство призвало граждан США быть внимательными и осторожными сегодня в центре Киева, поскольку там "одновременно с празднованием Дня защитника Украины, ультраправые группы планируют большой марш". Американцам советовали избегать демонстраций и большого скопления людей.

И никакого когнитивного диссонанса между поздравлением украинцев кричалкой их националистов и просьбой сторониться марша радикалов.

А шествие, между тем, проходило под вывеской марша славы запрещенной в РФ экстремистской банды УПА* с традиционным набором оскорблений украинскими неонацистами про "москалей" и "жидов".

Об очередном шабаше поклонников бандер и шухевичей весьма емко написала в своем "Твиттере" журналист Юлия Витязева.

"Киев – город контрастов. Только там с разницей в две недели сначала лицемерно "скорбят" о жертвах Бабьего Яра, а потом с помпой чествуют главных исполнительей этого чудовищного преступления", – заметила блогер.

С ее мнением согласились в комментариях и подписчики (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Киев болен! Но это не навсегда. Доктор придёт", "потому что – мрази", "выродки на ниточках", "Типичная шизофрения, жаль дети вырастут такие же безмозглые", "Лечение здесь бесполезно, вырывать с корнем, и желательно без наркоза!!!", "Какая то шизофрения Разве ни".

