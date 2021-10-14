Все деньги от благотворительного матча пойдут в Фонд парижских госпиталей

Президент Франции Эмманюэль Макрон в коммуне Пуасси сыграл в благотворительном футбольном матче, посвященном 50-летию ФК "Варьете".

Лидер Пятой Республики вышел на поле под номером 3 и забил 11-метровый удар в дебюте встречи. Интернет забурлил комментариями, в том числе с долей юмора и сарказма.

Так, российский тележурналист Ольга Скабеева обратила внимание на тот факт, что Макрон играет в футбол в тот момент, когда вся Европа пытается разрешить энергетический кризис. Заодно отметила удачный пенальти.



"Французы придумывают, как не замерзнуть зимой (в ЕС энергетический кризис), а Макрон играет в футбол. Вратарь вовремя сориентировался, убрал ногу в сторону, чтобы дать возможность французскому президенту забить с пенальти", – написала ведущая "России 1" в телеграм-канале.

Удачный 11-метровый французского лидера пользователям напомнил голы с игры его турецкого коллеги, перед которым также благоразумно не стал мудрствовать вратарь. По случаю открытия нового футбольного стадиона в Стамбуле Реджеп Эрдоган принял участие в матче и вколотил за 15 минут 3 мяча.

"Он копирует президента Эрдогана", – отреагировал пользователь Sivasin, комментируя на странице AFP сообщение об игре Макрона.

Еще один комментатор захотел увидеть главу Республики на соревнованиях по плаванию.

"у нас действительно лучшие футболисты Франции: Зизу, Мбаппе, Бензема..... Макрон........." – с сарказмом отметил jonathan hoestar.

Между тем, как пишет издание Le Républicain Lorrain в составе команды президента были легендарный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, а также бывшие игроки сборной Франции Марсель Десайи и Кристиан Карамбё. Им противостояла сборная медицинских работников центра Пуасси.

Macron il a mis un pénalty comme s’il jouait à l’ASNL j’suis mort 😂https://t.co/CQcVjRfQCR — Chris🍤 (@Jesuislechris) October 14, 2021

Собранные от благотворительного матча средства будут направлены в Фонд парижских госпиталей, которым руководит супруга лидера нации Брижит Макрон.

