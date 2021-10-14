Заграждение будет оснащено системой мониторинга и обнаружения движения

Польский сейм принял закон о строительстве забора на границе с Белоруссией. Причиной стал разгоревшийся миграционный кризис.

На строительство будет выделено около 400 миллионов долларов. Забор будет оснащен системой мониторинга и обнаружения движения. Однако для начала работ потребуется одобрение верхней палаты парламента Польши.

Пока же на границе двух государств установлен временный забор из колючей проволоки.

Напомним, что аналогичное решение ранее приняла Литва. Страны считают, что ответственность за кризис лежит на Александре Лукашенко, который намеренно перебрасывает мигрантов из азиатских стран, пытаясь заставить ЕС отменить санкции.