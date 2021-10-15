США выставили России новое требование по безопасности Европы

США выставили России новое требование по безопасности Европы
Фото: Jens Kalaene/ZB/www.globallookpress.com
В Госдепе выдали подробности переговоров с Оверчуком

Москва прикладывает мало усилий для того, чтобы обеспечивать энергетическую безопасность Европы – в Вашингтоне этим недовольны, поэтому призывают российскую сторону приложить больше усилий для решения проблемы. Такое заявление сделала первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман во время встречи с вице-премьером России Алексеем Оверчуком. 

Помимо этого, как передает "Прайм", американская сторона повторила российскому представителю призыв бывшего госсекретаря Джона Керри по поводу Парижских соглашений по климату. Они призвали Россию к более решительным действиям в области борьбы с климатическими изменениями, сообщает "Общественная служба новостей". 

Также Шерман потребовала от российских властей обеспечить справедливое отношение к американским компаниям на рынке в стране и "развеять озабоченность США по поводу торгового и инвестиционного климата в России", заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Напомним, переговоры между спецпосланником администрации Байдена по климату Уэнди Шерман и вице-премьером Алексеем Оверчуком состоялись в четверг в закрытом режиме – встреча политиков длилась около часа. В Вашингтоне, по итогам беседы, заявили, что намереваются продолжать работу над выстраиванием стабильных отношений с Москвой. 

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Юрий Джиоев
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Вот так "партнеры" обычно такую "указивку" дают своим "вассалам" и Россия подключилась спасать Европу!
Гость317923
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СШП, как обычно, пытаются играть в одни ворота. Свой СПГ перенаправили в Азию, это норм, а то, что "Газпром" не собирается поставлять больше газа, чем законтрактовано - этим пендосы не довольны.
Гость320313
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энергобезопасность Европы это проблемы самой Европы.
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