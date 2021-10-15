Зампреды правительства РФ посетили остров Итуруп

Токио направило Москве ноту протеста после того, как заместители председателя правительства России Марат Хуснуллин и Дмитрий Григоренко совершили рабочую поездку на остров Итуруп.

По данным RT, о протесте сообщил глава японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги. В частности, там говорится, что поездка российских чиновников противоречит официальной позиции Токио.

Отметим, что Япония считает Итуруп наряду еще с тремя островами Курильской гряды собственной территорией. Российские власти с этой позицией категорически не согласны.