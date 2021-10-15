Япония заявила России протест из-за посещения вице-премьерами Курил

Зампреды правительства РФ посетили остров Итуруп

Токио направило Москве ноту протеста после того, как заместители председателя правительства России Марат Хуснуллин и Дмитрий Григоренко совершили рабочую поездку на остров Итуруп. 

По данным RT, о протесте сообщил глава японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги. В частности, там говорится, что поездка российских чиновников противоречит официальной позиции Токио. 

Отметим, что Япония считает Итуруп наряду еще с тремя островами Курильской гряды собственной территорией. Российские власти с этой позицией категорически не согласны. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД

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