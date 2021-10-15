В Совфеде ответили на попытки США разместить военную базу в Узбекистане

В Совфеде ответили на попытки США разместить военную базу в Узбекистане
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Сенатор Пушков оценил решение Ташкента

Американцы не теряют надежд получить контроль в странах постсоветского пространства, которые традиционно ходят в зону влияния России. Однако, очередная попытка США разместить свои войска в Узбекистане не увенчалась успехом. В Совете Федерации РФ оценили решение Ташкента.

Сенатор Алексей Пушков считает, что власти Узбекистана отвергли "настойчивые попытки" американцев по размещению военной базы, потому что это предложение не соответствует их интересам. Об этом политик написал в своем телеграмм-канале. 

"Ташкент не считает это отвечающим его интересам", – отметил Пушков. 

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что на сегодняшний день все больше государств могут отказаться от предложений американцев.

Примечательно, что США намеривались направить военный контингент в Узбекистан под предлогом антитеррористической борьбы. В американских СМИ появилась информация, что Вашингтон планирует начать переговоры с Ташкентом уже в октябре. В частности, Пентагон рассчитывал получить военную базу на территории азиатской республики.

Меж тем, министерство обороны Узбекистана почти сразу отвергло предложение США о вводе войск. В ведомстве заявили, что вопрос о размещение американского контингента на территории республики не обсуждается.

Источник: Telegram-канал Алексея Пушкова ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
Гость317079
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Кинут потом как хохлов и афганцев
Гость 349014
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Ну а что, ну им нравится строить базу , прятаться там, а потом убегать когда люди в сандалиях приходят. Такой янко-спорт.
Гость317826
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Этим господам из Ташкента я-бы не сильно верил, пиндосы могут их просто купить остнаваливает их только то что слишком много ихних в России работают гастарбайтерами.
Гость319135
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А на днях Россия сняла запрет на въезд в страну 158 тыс. узбеков ранее депортированных и без права въезда к нам. Одно с другим связано.
Гость321826
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В Ташкенте посмотрели на Афганистан и сделали выводы. Это ж не рогули, думают люди о чем-то, только рогули с грызунами готовы с упорством идиотов размещать пиндостанские базы и биолаборатории.
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