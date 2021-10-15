В Сирии зафиксированы крупные скопления турецких войск

Президент Турции принял решение о переброске большого контингента войск на территорию Сирии. Местные СМИ сообщают о крупных военных формированиях в окрестностях Идлиба. Аналитики издания "Свободная Пресса" полагают, что Реджеп Тайип Эрдоган пошел на такой шаг после провальных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Эксперты уверены, что приказ Эрдогана фактически поставил Россию Турцию на грань войны. Издание отмечает, что сегодня российские военные находятся под угрозой.

"Потомки янычар будут стрелять в русских солдат, если те попытаются взять Идлиб", – пишет СП.

Турецкие солдаты активно окапываются на территории провинции Идлиб. Аналитики отмечают, что их новый форпост находится всего в нескольких сотнях метров от позиций правительственных войск Сирии.

Арабские источники сообщают о переброске в зону конфликта турецкой военной техники и подразделений спецназа. Их фиксируют в деревне Афес, где уже скопились протурецкие боевики. Эксперты сходятся во мнении, что Эрдоган приказал держать Идлиб, несмотря на планируемое наступление войск Асада при поддержке российских военных.

Фактически сегодня линией фронта стала трасса М4, вдоль которой расположились многочисленные радикальные исламисты. Естественно, они поддерживают "потомков янычар" и настроены против официальных сирийских войск, а также российского контингента.

В издании подчеркивается, что из-за действий Турции де-факто парализовано порядка 30% экономики Сирии. Эксперты полагают, что Дамаск может начать военную операцию, чтобы выбить турецкие войска со стратегических территорий.

Асаду нужна только победа, иначе может встать вопрос о его неспособности защитить собственное государство от вторжения иностранных войск. Аналитики уверены, что сирийский лидер будет согласовывать свои действия с Москвой.