Евросоюз пригрозил оставить Великобританию без электроэнергии и газа

Евросоюз пригрозил оставить Великобританию без электроэнергии и газа
Фото: Moritz Wolf/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Европа оказалась на грани торговой войны с Лондоном

Проблема взаимоотношений Великобритании и Евросоюза на фоне энергокризиса в Европе и прочих глобальных трудностей отошла на второй план, но не вычеркнута из повестки дня. Это стало понятно, когда в СМИ попал план Брюсселя по противостоянию Лондону на случай отказа британцев соблюдать достигнуты е рамках Brexit соглашения.

Речь, в частности, о статусе Северной Ирландии и правах сторон в области рыболовства. Дело в том, что входящая в состав Соединенного Королевства Северная Ирландия вместе с Лондоном вышла из ЕС, но осталась членом европейского таможенного союза. Из-за этого возникли сложности, в том числе с провозом товаров через британо-ирландскую границу. Под этим предлогом Лондон высказался за частичный пересмотр соглашений по Brexit, тогда как члены ЕС настаивают на исполнении британцами их обязательств.

В качестве рычага давления Брюссель может использовать ограничение доступа Великобритании к европейским энергосетям. Сейчас примерно 10% электроэнергии и 12% природного газа британцы получают по трубопроводам и проводам из ЕС. Если отрубить эти поставки, Британия окажется в весьма сложном положении.

По данным Financial Times, план действий Брюсселя в случае торговой войны с Лондоном, включающий приостановку поставок электроэнергии и газа, повышение тарифов на товары британского экспорта и даже полное расторжение торгового соглашения, представители ЕС на днях уже обсудили с заместителем главы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем. Как оказалось, на жесткие меры готовы пойти даже такие давние союзники Великобритании как Франция, Германия, Нидерланды, Италия, Испания.

Ранее Владимир Жириновский предложил Великобритании помощь России в преодолении внутреннего кризиса.

Источник: Financial Times
Николай ВИКТОРОВ

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