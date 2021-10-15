ЕС выступил против переписи в Крыму

ЕС выступил против переписи в Крыму
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
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Международное сообщество призвали не использовать полученные статистические данные

Решение российских властей провести перепись населения в Крыму вызвало негодование ЕС. С соответствующим заявлением в пятницу, 15 октября, выступил главный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

Решение включить крымчан во Всероссийскую перепись населения он назвал "попыткой узаконить аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины". Начало очередной призывной кампании на полуострове в Брюсселе также раскритиковали.

Аналогичное заявление сделали и в МИД Украины.

"Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом по отношению нашему государству, и мы оставляем за собой право применения реторсий",

сообщили в дипломатическом ведомстве Незалежной. Там подчеркнули, что не считают референдум, проведенный 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе, законным, поэтому призывают иностранных партнеров не признавать и не использовать полученные в результате переписи статистические данные.   

Перепись населения в России будет проходить с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Как обычно, по домам будут ходить переписчики, но по желанию граждане могут самостоятельно заполнить анкету на Госуслугах до 8 ноября. Ранее сообщалось, что в опросные листы включили новые вопросы.

Источник: Сайт ЕСВД
Николай ВИКТОРОВ

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Гость316958
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Поставте меня главой Пентагона или НАТО и я верну Крым Украине за 24 часа
Гость318004
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"Решение российских властей провести перепись населения в Крыму вызвало негодование ЕС. Международное сообщество призвали не использовать полученные статистические данные" -
Я уже отмечал, что с шизофрениками нужно общаться на "их же языке" - подыгрывать им. России, в ответ, должна потребовать НЕМЕДЛЕННОГО самороспуска ЕС!

"Аналогичное заявление сделали и в МИД Украины."
От хохлобесов ТРЕБОВАТЬ безвозмездной передачи украинских земель России, с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ депортацией всего нелояльного России населения на территорию бывшего ЕС!
tehnik74
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право применения реторсий это палкой себя по башке трахнуть, эт пожалуйста мы не против.
Вячеслав Москва
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Гость318185
Россия подписалась под выполнением указов и заков ЕС???? ДА Ельцин подписал всё абсолютно. Теперь Россия либо должна отказаться от подписей под обязательствами выполнения законов, предписаний ЕС из Брюсселя, либо выполнять их. Хватит сидеть на двух стульях, а то нам говорят ЕС требует, а по факту требует на законных на то основаниях.
Пусть ЕС требует со своего члена, Польши, а в России без них разберутся.
Гость321216
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"является недружественным актом по отношению нашему государству, и мы оставляем за собой право применения реторсий" - бугагага! Реторсии? От укробесии? Держите меня семеро, я щас лопну! )))))
Я стесняюсь спросить, а что укробесы кроме визга в никуда могут сделать?
Гость318185
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Россия подписалась под выполнением указов и заков ЕС???? ДА Ельцин подписал всё абсолютно. Теперь Россия либо должна отказаться от подписей под обязательствами выполнения законов, предписаний ЕС из Брюсселя, либо выполнять их. Хватит сидеть на двух стульях, а то нам говорят ЕС требует, а по факту требует на законных на то основаниях.
Настоящий ОДЕССИТ
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Да кто вас будет спрашивать недоделанных, грязных хохло-бандеровцев.
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