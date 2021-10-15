Международное сообщество призвали не использовать полученные статистические данные

Решение российских властей провести перепись населения в Крыму вызвало негодование ЕС. С соответствующим заявлением в пятницу, 15 октября, выступил главный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

Решение включить крымчан во Всероссийскую перепись населения он назвал "попыткой узаконить аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины". Начало очередной призывной кампании на полуострове в Брюсселе также раскритиковали.

Аналогичное заявление сделали и в МИД Украины.

"Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом по отношению нашему государству, и мы оставляем за собой право применения реторсий",

– сообщили в дипломатическом ведомстве Незалежной. Там подчеркнули, что не считают референдум, проведенный 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе, законным, поэтому призывают иностранных партнеров не признавать и не использовать полученные в результате переписи статистические данные.

Перепись населения в России будет проходить с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Как обычно, по домам будут ходить переписчики, но по желанию граждане могут самостоятельно заполнить анкету на Госуслугах до 8 ноября. Ранее сообщалось, что в опросные листы включили новые вопросы.