Партии Германии пришли к соглашению по формированию нового правительства

Судьба фракции Меркель решена

Потенциальный канцлер Германии Олаф Штольц сообщил, что немецким политическим силам удалось договориться о начале формирования нового правительства.

Речь идет о партии, которую представляет сам вероятный будущий канцлер ФРГ – Социал-демократической партии Германии, а также о либеральной политсиле и партии "Зеленые".

Это значит, что в стране завершается период 16-летнего правления ХДС/ХСС, яркой представительницей которого является Ангела Меркель.

Кстати, недавно Меркель назвали "ледяным канцлером".

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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