Судьба фракции Меркель решена

Потенциальный канцлер Германии Олаф Штольц сообщил, что немецким политическим силам удалось договориться о начале формирования нового правительства.



Речь идет о партии, которую представляет сам вероятный будущий канцлер ФРГ – Социал-демократической партии Германии, а также о либеральной политсиле и партии "Зеленые".

Это значит, что в стране завершается период 16-летнего правления ХДС/ХСС, яркой представительницей которого является Ангела Меркель.

Кстати, недавно Меркель назвали "ледяным канцлером".