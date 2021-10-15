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Потенциальный канцлер Германии Олаф Штольц сообщил, что немецким политическим силам удалось договориться о начале формирования нового правительства.
Речь идет о партии, которую представляет сам вероятный будущий канцлер ФРГ – Социал-демократической партии Германии, а также о либеральной политсиле и партии "Зеленые".
Это значит, что в стране завершается период 16-летнего правления ХДС/ХСС, яркой представительницей которого является Ангела Меркель.
Кстати, недавно Меркель назвали "ледяным канцлером".
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