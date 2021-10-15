Задержавшая на Конгресс соотечественников Захарова заявила о "крестовом походе" против РФ

Задержавшая Конгресс соотечественников Захарова заявила о "крестовом походе" против РФ
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Зарубежные страны продолжают вмешиваться в дела Москвы, считают в МИД

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова приняла учатие во Всемирном конгрессе соотечественников, которые проживают за рубежом. Однако с самого начала что-то пошло не так – возникли технические неполадки, с которыми модераторы долгое время не могли справиться. Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко пошутил, что ситуацию спланировали недруги.

Однако в итоге связь со спикером внешнеполитического ведомства удалось восстановить. Захарова высказалась о реакции западных государств на внешнеполитические действия России, заявив, что встречное поведение коллег говорит о том, что Кремль выбрал верный вектор.

Госслужащая также выразила уверенность, что "русскому миру объявили крестовый поход", уточнив, что речь идет о вызове и злобе, с которой, на ее взгляд, столкнулись традиции, культура и достижения на постсоветском пространстве. Более того, продолжила чиновница, Запад продолжает вмешиваться во внутрироссийские дела, а ряд журналистов стали жертвами преследования со стороны зарубежных государств.

Госслужащая также напомнила "слитый" в 2021 году архив британских файлов, скомпрометировавший Лондон – из данных следовало, что Королевство оказывает поддержку ряду СМИ, признанных в РФ иноагентами.

"Сколько веревочке ни виться… продолжение этой пословицы вы знаете", – добавила участник Конгресса.

Отдельно Захарова прошлась и по официальному Берлину, заявив, что в ФРГ продолжается кампания по дискредитации российских медиахолдингов.

"Отвратительное поведение Союза журналистов Германии", – высказалась представитель Министерства иностранных дел РФ.

Ранее в МИД прокомментировали позицию японского правительства по Курильским островам.

Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
Гость317381
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никому не нужен ваш сраный "русский мир". живите в нем сами
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