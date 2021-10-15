Украина захотела поучаствовать в сертификации "Северного потока - 2"

Украина захотела поучаствовать в сертификации "Северного потока - 2"
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Специальное агентство внутри ЕК намерено сделать беспристрастный "анализ всех рисков и потенциальных угроз", связанных с запуском российского газопровода

Киевский режим продолжает лелеять надежду на сохранение газотранспортной системы Незалежной в условиях скорого запуска "Северного потока-2", поэтому ищет любые способы повлиять на работу новой балтийской магистрали. В связи с этим госкомпания "Нафтогаз" попросила Брюссель допустить украинских представителей к дебатам относительно сертификации "СП-2".

Об этом сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью местному телеканалу ТСН.

""Нафтогаз" обратился к Еврокомиссии, чтобы присоединиться к дебатам в качестве третьей стороны, пока Еврокомиссия будет готовить заключение по сертификации "Северного потока-2", – заявила чиновница.

По ее словам, чтобы исключить предвзятость с украинской стороны, ЕК намерена задействовать специальное агентство, функционирующее внутри самой европейской структуры, дабы они сделали беспристрастный "анализ всех рисков и потенциальных угроз", связанных с запуском российского газопровода.

Стефанишина отметила, что власти Незалежной хотят быть услышанными в Евросоюзе при обсуждении работы "СП – 2". По ее словам, представители Старого света уже заверили киевский режим в том, что функционирование нашей трубы "будет происходить исключительно на таких же условиях, как и для любых других стран". Поэтому Брюссель подтвердил необходимость проведения общеевропейских дебатов по вопросу энергобезопасности.Соответствующее заседание в ЕС должно пройти "на этой неделе", утверждает вице-премьер.

"Документы, которые представила Украина, будут рассмотрены, как и на саммите лидеров ЕС в конце этого месяца", – резюмировала Стефанишина.

Напомним, за последние несколько дней президент России Владимир Путин на разных мероприятиях дважды обозначил позицию Москвы по поводу просьб, которые поступают как из Киева, так и со стороны Брюсселя, увеличить объемы прокачки газа через ГТСУ. Глава государства подчеркнул, что это невозможно из-за ветхости советского трубопровода.

Источник: Ютуб-канал ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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