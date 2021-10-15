Лавров осудил Германию за отказ платить некоторым блокадникам

Лавров осудил Германию за отказ платить некоторым блокадникам
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
В Москве призвали Берлин отказаться от двойных стандартов

Вопиющей несправедливостью назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров решение правительства Германии платить не всем выжившим жителям блокадного Ленинграда, а только лицам европейской национальности. 

По словам главы внешнеполитического ведомства, Берлин объясняет свою ответственность перед евреями, так как считают их жертвами Холокоста, и на этом основании перечисляет им денежную компенсацию. Но блокада Ленинграда – преступление не менее страшное, чем Холокост, настаивает министр. И люди там погибали от голода, обстрелов и болезней вне зависимости от национальности.

"Вот уже более десяти лет мы пытаемся понять, как же со всеми остальными (блокадниками), которые тоже выживали в нечеловеческих условиях",

– указал Лавров на двойные стандарты Берлина. Однако там, по словам министра, руководствуются непонятной логикой, передает РИА ФАН.

Заявление Лаврова прозвучало 15 октября на Всемирном конгрессе соотечественников, которых проходит в Москве. Один из участников конгресса из Израиля назвал главу МИД РФ "настоящим маршалом соотечественников" и вручил ему роскошный подарок.

Ранее сообщалось, что в Германии приняли решение назначить специальные выплаты евреям-блокадникам, а в качестве извинения перед остальными ветеранами перечислили деньги на ремонт больницы в Санкт-Петербурге.

Ранее Польша заявила о намерении поднять вопрос о новых репарациях за ущерб от действий Германии в годы Второй мировой войны, однако в ФРГ отвергли эти претензии.

Источник: РИА ФАН ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
Гость321914
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что с фашистов взять?
Гость317381
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Блокадники завидуют офицерам Вермахта которые их морили голодом.
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