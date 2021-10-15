В Поднебесной признали политическое превосходство главы РФ над руководителем кабмина Страны восходящего солнца

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида своими резкими заявлениями о принадлежности Курильских островов может разозлить Москву и президента России Владимира Путина. Об этом пишет китайский портал The Paper.

"По политической мудрости и стратегическому мужеству Владимир Путин далеко превосходит нынешнего премьер-министра Японии. Если Путин придет в ярость, Японии придется расхлебывать последствия", – цитирует публикацию РИА "Новости".

По мнению китайцев, в отличие от своих предшественников новый глава японского кабмина позволил себе крайне категоричное высказывание насчет интересов Токио.

"Кисида не в своем уме, или он настолько уверен в себе, чтобы бросать вызов России?" – призадумались в The Paper.

Напомним, в начале нынешней недели приступивший к обязанностям руководителя правительства Кисида во время выступления в парламенте сделал громкое заявление – он подчеркнул, что суверенитет Японии распространяется на южную часть Курил.

В ответ спикер Кремля Дмитрий Песков мгновенно напомнил высокопоставленному политику Страны восходящего солнца о том, что острова принадлежат России.

Тем не менее, в пятницу, 15 октября, Путин и Кисида подтвердили намерение продолжать переговоры по работе над мирным договором.