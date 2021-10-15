Украинские СМИ обсуждают "тайную" сделку Нуланд с Москвой по Донбассу

Украинские СМИ обсуждают "тайную" сделку Нуланд с Москвой по Донбассу
Виктория Нуланд. Фото: Rod Lamkey - CNP / Consolidated News Photos / www.globallookpress.com
Возможно, посланница Вашингтона сделала Кремлю предложение по ДНР и ЛНР

В ходе своего визита в Москву замглавы Госдепа Виктория Нуланд предложила российской стороне создать на неподконтрольных киевскому режиму территориях Донбасса коммерческий банк. Об этом сообщает телеканал "112" со ссылкой на данные телеграм-канала "Вашингтонский обком".

"По информации наших источников, близких к переговорному процессу, на встрече с Дмитрием Козаком, курирующем в администрации президента РФ направление работы с ЛДНР, замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд озвучила предложение создать на территории непризнанных республик коммерческий банк", – говорится в публикации.

Как полагают в Штатах, работа такого финучреждения должна упростить жизнь населения ДНР и ЛНР и "способствовать выходу из серой зоны торговых отношений" между Незалежной и мятежным регионом, путем обслуживания крупных промышленных предприятий, убрав тем самым коррупционные схемы.

По данным аккаунта, совокупный объем вложений составит $10 млрд в год "в переходный период выполнения Минских соглашений". Во избежание рисков санкций со стороны Киева финучреждение войдет в акционерный капитал банка американского финансового холдинга JPMorgan Chase, следует из сообщения.

Отмечается, что окончательные договоренности якобы будут закреплены на предстоящей в декабре встрече президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Достоверность этой информации на сегодняшний день не подтвердила ни одна из сторон.

Единственное что точно известно по итогам переговоров Нуланд и Козака так это то, что заокеанская гостья подтвердила позицию Вашингтона о необходимости согласования особого статуса Донбасса для дальнейшего урегулирования внутриукраинского вооруженного конфликта, передает РИА "Новости".

Как накануне заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, переговоры с Нуланд были откровенными, полезными и своевременными.

Источник: Телеканал "112" ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
Настоящий ОДЕССИТ
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