Ответ Кабо-Верде по поводу экстрадиции Поклонской помешал планам Украины

Ответ Кабо-Верде по поводу экстрадиции Поклонской помешал планам Украины
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
В МИД республики не стали воспринимать всерьез намерения Киева

В Кабо-Верде сообщили, что получали запрос от украинских властей по поводу нового посла Российской Федерации в стране Натальи Поклонской. Однако у Незалежной нет ни малейших шансов на экстрадицию российской госслужащей, указала Прая.

Напомним, ранее экс-заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что власти Незалежной уже могут готовить документы на "экстрадицию" Поклонской после ее назначения на должность посла в Кабо-Верде. В Министерстве иностранных дел Украины уже заявили, что обратились к официальным представителям республики с вопросом о ее передаче Киеву из-за "преступной деятельности", под которой подразумевалась "государственная измена" из-за работы в прокуратуре Крыма.

Однако в республике сообщили, что соответствущие шансы у украинской стороны отсутствуют.

"Нет, конечно нет", – сообщил источник в Министерстве иностранных дел Кабо-Верде, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

В ведомстве подтвердили, что Украина обращалась с запросом по поводу российского посла. Собеседник рассмеялся, услышав информацию о "подготовке документов" Киевом.

"Не обращайте на это внимание", – приводит РИА "Новости" заявление источника.

По словам главы украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, Незалежная получила шанс "испортить жизнь" недавно назначенному послу Российской Федерации. Вместе с тем министр посчитал необходимым проверить, остается ли у Поклонской украинское гражданство. Хотя сама госслужащая заявляла, что отказалась от него еще в 2014 году.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Настоящий ОДЕССИТ
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Ответ простой...<цензура> вы хохлоебы на ..й. Только там ваше место!
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