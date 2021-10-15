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В Кабо-Верде сообщили, что получали запрос от украинских властей по поводу нового посла Российской Федерации в стране Натальи Поклонской. Однако у Незалежной нет ни малейших шансов на экстрадицию российской госслужащей, указала Прая.
Напомним, ранее экс-заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что власти Незалежной уже могут готовить документы на "экстрадицию" Поклонской после ее назначения на должность посла в Кабо-Верде. В Министерстве иностранных дел Украины уже заявили, что обратились к официальным представителям республики с вопросом о ее передаче Киеву из-за "преступной деятельности", под которой подразумевалась "государственная измена" из-за работы в прокуратуре Крыма.
Однако в республике сообщили, что соответствущие шансы у украинской стороны отсутствуют.
"Нет, конечно нет", – сообщил источник в Министерстве иностранных дел Кабо-Верде, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
В ведомстве подтвердили, что Украина обращалась с запросом по поводу российского посла. Собеседник рассмеялся, услышав информацию о "подготовке документов" Киевом.
"Не обращайте на это внимание", – приводит РИА "Новости" заявление источника.
По словам главы украинской дипломатии Дмитрия Кулебы, Незалежная получила шанс "испортить жизнь" недавно назначенному послу Российской Федерации. Вместе с тем министр посчитал необходимым проверить, остается ли у Поклонской украинское гражданство. Хотя сама госслужащая заявляла, что отказалась от него еще в 2014 году.
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