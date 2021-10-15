Сатановский назвал единственный эффективный метод переговоров с США

Сатановский назвал единственный эффективный метод переговоров с США
Фото: imagebroker/Juergen Hasenkopf/www.globallookpress.com
Иного языка американцы просто не поймут, уверен востоковед

Российский политолог Евгений Сатановский заявил, что единственный подход, с помощью которого реально добиться результатов переговоров с США – позиция силы. Свое мнение востоковед выразил в эфире "Вечера с Владимиром Соловьевым".

Во время эфира эксперты обсудили вопрос о взаимодействии Российской Федерации и Соединенных Штатов на фоне недавнего визита замгоссекретаря США Виктории Нуланд в Москву. По словам Сатановского, Штаты продолжают демонстрировать поведение, свойственное великим империям. В таком случае, указал он, единственный доходчивый язык, который американцы способны понять – сила.

Как пишет РИА ФАН, Сатановский спровоцировал определенный ажиотаж в зрительских рядах, использовав "неинтеллигентную" формулировку.

"Это означает, что вы берете ее одной рукой за голову и глотку, второй – между ног, и, постукивая по стене, объясняете, что вам нужно. Только тогда американцы будут говорить, как с равным", – заявил Сатановский.

Непонимание всей ситуации, уверен политолог, вполне закономерно для человека интеллигентного склада. Однако у таких представителей, полагает эксперт, нет возможностей для получения необходимых результатов.

Ранее Сатановский заявил, что Российская Федерация, на его взгляд, проявляет излишнюю осторожность на Закавказье, проводя "сонную политику". По мнению востоковеда, подобная позиция может привести к гибели "империи", и свойственная Москве сдержанность может на этот раз оказаться непростительной. Из-за такой тактики Россия постепенно лишается влияния.

Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
игорь
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это говорит лишь о том что Люди в мире настолько глупы не видя очевидного Того как МИР ВСЕОБЩИЙ ДЛЯ ВСЕХ людей
а государство для человека первый враг в жизни
разделили мир на 200 стран и каждому рабскому народу лапшу на уши вешают про родину и отечество лишь бы рабовладельцы имели своих рабов в собственных границах
не будет сша и россии как и других стран - НЕКОМУ будет кого либо учить уму разуму какой либо силой
пусть сатановский про отобранные пенсии уж говорит в своем быдле а не показывает как америку проучить силою
Настоящий ОДЕССИТ
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Надо Америку ставить раком...
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