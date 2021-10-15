В черны список попали организаторы голосования

Украина продолжает вводить против России санкции. На этот раз Киев объявил о рестрикциях против 237 человек. Незалежные так выразили свой против против выборов в Госдуму в Крыму. Ограничительные меры коснулись тех, кто занимался организацией голосования на полуострове и Донбассе.

Такое решение вынесло СНБО, сообщил секретарь организации Алексей Данилов. Большая часть тех, кто оказался в черном списке, это члены избирательных комиссий.

Выборы в Госдуму проходили три дня с 17 по 19 сентября 2021 года.