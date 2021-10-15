Киев ввел санкции из-за выборов в Крыму

В черны список попали организаторы голосования

Украина продолжает вводить против России санкции. На этот раз Киев объявил о рестрикциях против 237 человек. Незалежные так выразили свой против против выборов в Госдуму в Крыму. Ограничительные меры коснулись тех, кто занимался организацией голосования на полуострове и Донбассе. 

Такое решение вынесло СНБО, сообщил секретарь организации Алексей Данилов. Большая часть тех, кто оказался в черном списке, это члены избирательных комиссий.  

Выборы в Госдуму проходили три дня с 17 по 19 сентября 2021 года. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
новости партнеров

В России назвали условие увеличения поставок газа в Европу

Возможности для наращивания экспорта у РФ имеются

США выставили России новое требование по безопасности Европы

В Госдепе выдали подробности переговоров с Оверчуком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей