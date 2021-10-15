По мнению чиновника, "ключ" к решению проблемы находится в Кремле

Киев принимает все возможные меры для того, чтобы подготовиться к любой агрессии в отношении украинской территории. Такое заявление сделал советник офиса президента Алексей Арестович, озвучивший основные достижения администрации в этом направлении.

По словам чиновника, политическое руководство страны уже "осуществило стратегическое планирование", рассмотрев девять сценариев, которые чиновник не стал озвучивать.

Тем не менее, указал Арестович, Киев подготовил в рамках указанных сценариев целый комплекс мероприятий – от инцидентов на границе до полномасштабного военного конфликта с Россией. В плановую деятельность включено партнерство с блоком НАТО.

"Министр обороны США прилетает на следующей неделе. Будем осуществлять следующие этапы планирования и взаимодействия, вплоть до производства совместной военной техники, это также в планах", – заявил Арестович.

Чиновник заявил, что на Украине строится НИЦ по беспилотникам недалеко от города Васильков в Киевской области – с привлечением турецких партнеров.

Арестович также перечислил основные стратегические документы, которые успел принять Киев. По мнению представителя офиса Зеленского, страна нуждается в отдельной системе нормативно-правовых актов по обеспечению национальной безопасности "сверху донизу, до последнего солдата".

Вместе с тем чиновник заявил, что судьба Нормандского формата определяется визитом Нуланд в Москву и позицей Германии с Францией.

"И мы можем сказать, что нам с ними такая встреча необходима. Ключ – в голове одного человека, его зовут его Владимир Путин, а решение – в Кремле", – заявил укранский госсдужащий.

По словам Арестовича, для урегулирования ситуации в Донбассе и "деоккупации" Крыма достаточно лишь пары звонков президента России.