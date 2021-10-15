Варшава раскрыла "план" Батьки пополнения бюджета в условиях санкций Брюсселя

Власти Белоруссии пополняют государственную казну за счет организованного Минском миграционного маршрута, оплачиваемого нелегалами. Доходы от этого Варшава оценила в десятки миллионов долларов. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

"Наши данные говорят о том, что в зависимости от маршрута и возможностей мигранты платят от 2 до 14 тыс. долларов США за человека. Все это поступления в бюджет режима (президента страны) Александра Лукашенко", – цитирует чиновника "Польское радио".

По его словам, нелегальная миграция якобы выгодна Национальному аэропорту "Минск" и авиакомпании "Белавиа". Поляк заметил, что из-за санкций Евросоюза и запрета полетов в страны-члены ЕС указанные предприятия оказалась на грани банкротства, поэтому таким образом пытаются пополнить бюджет.

"Деньги также поступают в администрацию Лукашенко", – утверждает Жарин.

Кроме того, на беженцах еще зарабатывают "силовые структуры" Республики, в том числе Погранкомитет и КГБ. По словам спикера, якобы белорусские пограничники содействуют мигрантам в форсировании и пересечении границы с Польшей, а также в разрушении заградительных сооружений.

Между тем, соцсети пестрят видео, как нелегалов польские силовики вытесняют за пределы границы с Белоруссией, предварительно их отмутузив. На днях в интернете появились подобные кадры.

"На линии белорусско-польской границы белорусские пограничники обнаружили троих беженцев. Двое из них были в бессознательном состоянии. На сопредельной стороне в это же время находились представители пограничной стражи Польши, которые просто наблюдали, не пытаясь оказать помощь людям, находящимся на грани смерти", – пишет телеграм-канал "Смотри".

Отмечается, что на польской контрольно-следовой полосе отчетливо видны следы волочения, что говорит о насильственном перемещении беженцев пограничниками-поляками.

Напомним, Варшава одобрила решение о строительстве забора вдоль границы с Белоруссией. Также Польский сейм поддержал введение закона, согласно которому нелегалов можно будет выгонять из страны.

