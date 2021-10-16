В Белграде заявили о неприемлемом предложении Москвы по газу

В Белграде заявили о неприемлемом предложении Москвы по газу
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Вучич намеревается подробно обсудить этот вопрос с Путиным

Российская сторона предложила поставлять газ в Сербию по стоимости, расчитанной в большей степени из биржевой цены на топливные фьючерсы – на 70% она бы складывалась, исходя из ситуации на газовом рынке, а оставшиеся 30% высчитывались по нефтяной формуле. Однако, как заявил сербский президент Александр Вучич в эфире TV Prva, подобное предложение со стороны Москвы является неприемлемым. 

Как передает его слова слова РИА "Новости", в таком случае цена за тысячу кубометров газа для Сербии составила $ 790. Позволить себе такие поставки страна была бы не в состоянии.

"Кто это будет оплачивать, кто будет платить за это?", – выразил негодование Вучич.

Сейчас Белград закупает голубое топливо у Москвы напрямую по $ 270 за тысячу кубов, однако в конце года договор между сторонами прекращается. 

Сербия наставивает на закупке газа у России по более низкой цене, исходя из расчета, что 70% стоимости складывается по нефтяной формуле, а 30% – по биржевой. В таком случае за тысячу кубометров топлива пришлось бы заплатить $ 510. Однако, как заявил Вучич, и такое позволить себе страна не в состоянии.

По его словам, сейчас в газовых хранилищах Сербии находится около 268 млн кубов газа, но с наступлением холодов потребление топлива ежедневно возрастает с 6,5 до 8 млн кубометров в сутки. Из-за этого резервы резко сокращаются. В связи с этим, заявил Вучич, его предстоящая встреча с Владимиром Путиным в конце ноября будет иметь крайне важное значение – он собирается договориться с российским президентом об особом предложении для страны по газу.

Сейчас Россия является единственным поставщиком природного газа в Сербию. До этого топливо поступало транзитом через Украину и Венгрию, однако теперь страна получает газ через Болгарию по "Турецкому потоку". 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
М
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М
россия не дойная корова,еще одного тракториста боливар не выдержит
хотя для сербии нужно делать минимальн накрутку,в трудное время доить нужно русофилов,т.е всю остальную европу
ошибка по фрейду,пардон,конечно русофобов
М
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россия не дойная корова,еще одного тракториста боливар не выдержит
хотя для сербии нужно делать минимальн накрутку,в трудное время доить нужно русофилов,т.е всю остальную европу
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