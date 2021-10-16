Слова бывшего президента России сочли "выходящими за рамки здравого смысла"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что позиция официального Берлина по статье Дмитрия Медведева в "Коммерсанте" его сильно удивляет – немецкие власти не сделали никаких официальных заявлений, хотя, по его мнению, бывший российский президент сделал в их адрес несколько серьезных выпадов.

Напомним, в своей статье для "Ъ" Медведев заявил, что вести переговоры с нынешней украинской властью не имеет смысла, поскольку это "невежественные и необязательные люди", которые постоянно меняют свою позицию, не обладая достаточной самостоятельностью в принятии решений. Разговаривать с "вассалами" не стоит, нужно вести диалог с "сюзереном". К тому же, страну захлестнула националистическая идеология.

Данилов в эфире "Украины 24" указал, что немцы просто обязаны отреагировать на статью Медведева хотя бы на официальном уровне.

"Потому что то, что там говорится, выходит за рамки вообще какого-то здравого смысла", – приводит его слова РИА "Новости".

Он полагает, что в заявлении бывшего президента России речь идет о нацисткой Германии и СС – а это является вызовом не только для Украины, но и для всей Европы.