Киев неприятно удивила позиция Берлина по заявлениям Медведева об Украине

Киев неприятно удивила позиция Берлина по заявлениям Медведева об Украине
Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Слова бывшего президента России сочли "выходящими за рамки здравого смысла"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что позиция официального Берлина по статье Дмитрия Медведева в "Коммерсанте" его сильно удивляет – немецкие власти не сделали никаких официальных заявлений, хотя, по его мнению, бывший российский президент сделал в их адрес несколько серьезных выпадов. 

Напомним, в своей статье для "Ъ" Медведев заявил, что вести переговоры с нынешней украинской властью не имеет смысла, поскольку это "невежественные и необязательные люди", которые постоянно меняют свою позицию, не обладая достаточной самостоятельностью в принятии решений. Разговаривать с "вассалами" не стоит, нужно вести диалог с "сюзереном". К тому же, страну захлестнула националистическая идеология.

Данилов в эфире "Украины 24" указал, что немцы просто обязаны отреагировать на статью Медведева хотя бы на официальном уровне.

"Потому что то, что там говорится, выходит за рамки вообще какого-то здравого смысла", – приводит его слова РИА "Новости".

Он полагает, что в заявлении бывшего президента России речь идет о нацисткой Германии и СС – а это является вызовом не только для Украины, но и для всей Европы. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость 349014
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Братья украинцы, остерегайтесь подделок!
Жевательная резинка - символ американского образа жизни.
Белая, вкусная, приятно пахнет, но это - не сало!!
Гость321216
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"немцы просто обязаны" - хохлам уже 8 лет все обязаны, только вот "все" не в курсе своих обязательств
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