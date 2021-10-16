Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Боевики в Афганистане лишь имитируют борьбу с терроризмом – в действительности талибы* занимаются подготовкой смертников и пособниичают различным группировкам. Подобные новости стали появлятся в последнее время все чаще, заявил эксперт Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко в беседе с "Лентой.ру". Это, по его мнению, это является тревожным знаком для России.
Действия представителей "Талибана"* вызывают много вопросов – они одержали победу в стране, захватив все территории Афганистана и сформировав собственное правительство. Но зачем в таком случае они занимаются подготовкой новых боевиков и смертников, сформировывая спецотряды и вербуя для этих целей иностранных боевиков, не ясно.
Серенко полагает, что талибы* не контролируют ситуацию в Афганистане, из-за чего положение боевиков в перспективе угрожает соседним странам. Россия должна быть готова к новым вызовам со стороны Южной Азии, поскольку для нее "безопасность Центральной Азии является частью ее собственной национальной безопасности", одытожил эксперт.
Возможно, посланница Вашингтона сделала Кремлю предложение по ДНР и ЛНР
Варшава раскрыла "план" Батьки пополнения бюджета в условиях санкций Брюсселя