В Польше придумали способ защититься от Путина и Лукашенко

В Польше придумали способ защититься от Путина и Лукашенко
Фото: Attila Husejnow/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Забору на государственной границе отдали особое значение

Варшава изобрела новый способ защититься от "миграционного шантажа" в долгосрочной перспективе, к которому, как полагает польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, прибегают Александр Лукашенко и Владимир Путин. Он заявил, что забор из колючей проволоки поможет им обезопасить страну. Об этом сообщает Polskie Radio.

"Мы не хотим, чтобы нас шантажировали", – указал Моравецкий.

Он пообещал приложить максимум усилий, чтобы увеличить количество патрулей на польско-белорусской границе, а также помочь мигрантам. 

К слову, несколькими днями ранее польский сейм большинством голосов поддержал принятие закона о запрете приема нелегалов на фоне миграционного кризиса в Европе. Все запросы о предоставлении политического убежища рассматриваться не будут, а тех, кто попал в страну незаконно намереваются выгонять из Польши с запретом ее посещения на три года. 

Миграционный кризис начался в мае после угроз Александра Лукашенко ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на принятые против Белоруссии санкции. 

В Польше, в свою очередь, заявляли, что на такой шаг белорусского президента подтолкнули в Москве. В Кремле подобные обвинения отрицают, отмечая, что скандал между странами Европы и Белоруссией России не касается. 

Источник: Polskie Radio ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Настоящий ОДЕССИТ
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....мигрант на пузе проползет)
Любитель сальца
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ну не у нас, а у бRатьев моих укRаинских
Любитель сальца
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У нас такая точно проволка была, да да, точно такая ! но потом она почему то пропала..
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