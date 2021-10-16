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Варшава изобрела новый способ защититься от "миграционного шантажа" в долгосрочной перспективе, к которому, как полагает польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, прибегают Александр Лукашенко и Владимир Путин. Он заявил, что забор из колючей проволоки поможет им обезопасить страну. Об этом сообщает Polskie Radio.
"Мы не хотим, чтобы нас шантажировали", – указал Моравецкий.
Он пообещал приложить максимум усилий, чтобы увеличить количество патрулей на польско-белорусской границе, а также помочь мигрантам.
К слову, несколькими днями ранее польский сейм большинством голосов поддержал принятие закона о запрете приема нелегалов на фоне миграционного кризиса в Европе. Все запросы о предоставлении политического убежища рассматриваться не будут, а тех, кто попал в страну незаконно намереваются выгонять из Польши с запретом ее посещения на три года.
Миграционный кризис начался в мае после угроз Александра Лукашенко ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на принятые против Белоруссии санкции.
В Польше, в свою очередь, заявляли, что на такой шаг белорусского президента подтолкнули в Москве. В Кремле подобные обвинения отрицают, отмечая, что скандал между странами Европы и Белоруссией России не касается.
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