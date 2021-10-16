Забору на государственной границе отдали особое значение

Варшава изобрела новый способ защититься от "миграционного шантажа" в долгосрочной перспективе, к которому, как полагает польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, прибегают Александр Лукашенко и Владимир Путин. Он заявил, что забор из колючей проволоки поможет им обезопасить страну. Об этом сообщает Polskie Radio.

"Мы не хотим, чтобы нас шантажировали", – указал Моравецкий.

Он пообещал приложить максимум усилий, чтобы увеличить количество патрулей на польско-белорусской границе, а также помочь мигрантам.

К слову, несколькими днями ранее польский сейм большинством голосов поддержал принятие закона о запрете приема нелегалов на фоне миграционного кризиса в Европе. Все запросы о предоставлении политического убежища рассматриваться не будут, а тех, кто попал в страну незаконно намереваются выгонять из Польши с запретом ее посещения на три года.

Миграционный кризис начался в мае после угроз Александра Лукашенко ослабить контроль за потоками беженцев в ответ на принятые против Белоруссии санкции.

В Польше, в свою очередь, заявляли, что на такой шаг белорусского президента подтолкнули в Москве. В Кремле подобные обвинения отрицают, отмечая, что скандал между странами Европы и Белоруссией России не касается.