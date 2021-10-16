Россия преложила уступки Западу ради перспективного расширения страны - эксперт

Россия преложила уступки Западу ради перспективного расширения страны - эксперт
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
В Киеве сделали предположения по поводу тактики Кремля

Во время визита Виктории Нуланд в Москву российская сторона договорилась с ней по вопросу "возвращения" Украины в свою юрисдикцию. Об этом в издании "Зеркало недели" пишет заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

По его словам, в России согласились отложить присоединение Незалежной на неопределенный срок – пока это не станет возможно несиловыми методами, в обмен на решение Запада не вмешиваться в подготовку к этому процессу. 

Ижак заявил, что Москве от Киева на данном этапе нужно только одно -  согласие на "нормальные" отношения, включая прозрачные границы и трансляцию российского телевидения. Это, считает он, для России и будет выполнением Минских соглашений. С таким предложением по продвижению Минского процесса российская сторона выступила перед США, Германией и Францией ради снятия антироссийских санкций, считает эксперт. 

"В обмен она, вероятно, готова пообещать отказ от военной эскалации в отношении Украины и новый газовый контракт. Возможно, это и будет повесткой нового Нормандского саммита", – пишет эксперт.

Европейские страны согласны с тем, что вопрос Украины нужно закрыть как можно быстрей и на более долгий срок. Для США проблема состоит в другом – Вашингтон желает, чтобы после "вынесения темы Крыма за скобки" Украина была вольна сама выбирать свой путь.

"Россия же соглашается лишь с тем, что Украина может сохранять государственность лишь до тех пор, когда возникнут условия для ее безболезненного "возвращения", – считает Ижак.

По его мнению, именно в этот коридор поставят Украину относительно выполнения Минских договоренностей, поскольку принятые ранее условия уже никому неинтересны. 

К слову, на Украине регулярно заявляют, что Россия строит коварные планы по присоединению страны. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что уважает суверенитет других государств и не намерена нападать на кого-либо.

Источник: Зеркало недели
Роман ИГНАТОВ
Гость322115
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Гость322294
Никогда Россия не присоединиться к себе эту недострану.Это как в свой дом впустить врага.
Новороссия это Россия
Шаман
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Многие страны хотели бы нормальной интеграции с Россией, но только с Нормальной РУССКОЙ Россией, а не со швабро-сексуалами Путина.
Гость322305
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Ё
Гость322294
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Никогда Россия не присоединиться к себе эту недострану.Это как в свой дом впустить врага.
Гость322289
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А зачем России Бандеролендия?
Гость321216
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Я круто сомневаюсь, что ВВП хочет присоеденить к России свинарник с шакалами бешеными свиньями.
Гость322281
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Хохлопмдоры , уйопывайте с тем ,с чем пришли в Российскую империю.
DE посетитель
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Короче опять янки кинули залежных. Вот чёрт.
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