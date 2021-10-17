Так будет лучше для всех: политолог предложил ликвидировать Украину

Так будет лучше для всех: политолог предложил ликвидировать Украину
Фото: Vaclav Salek/CTK/www.globallookpress.com
Подобное решение принесло бы пользу и самим гражданам этой страны

Такое мнение высказал состоящий в Совете по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя исполнение Минских соглашений.

Эксперт считает, что заставить киевские власти урегулировать конфликт в Донбассе невозможно, а для того, чтобы воцарился мир, нужно прибегнуть к крайним мерам. Безпалько подчеркнул, что Минские соглашения не исполняются, так как управляется Украина националистами, которых курирует Запад. Поэтому решить проблему поможет ликвидация Незалежной как государства.

"Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины", – заявил он в разговоре с "Украиной.ру".

В стране сложилась бедственная ситуация. По словам Безпалько, высшее руководство Украины всячески старается усложнить жизнь гражданам. А медицина и промышленность находятся в плачевном состоянии.

Между тем все внимание киевских властей обращено на Россию. Так, на днях в офисе главы Незалежной Владимира Зеленского озвучили целых девять сценариев войны с нашей страной. Подробности – в нашем материале.

Источник: Украина.ру ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
Гость317826
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Давно пора лиуквидировать. На Украине далеко е все упоротые бандеровцы и фашисты. Надо им помочь и всем станет легче и в первую очередь самим украинцам.
Гость318004
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Вячеслав Москва
“…политолог предложил ликвидировать Украину…” – а ликвидировать вместе с людьми? Это будет называться фашизмом. Гнать в шею этого Безпалько на историческую родину в дурдом под названием ”Украина”, и там пусть реализует свой план.
"а ликвидировать вместе с людьми?" -
Ну не утрируй - речь идёт об упразднении государственного статуса Украины - люди тут не при чём. Меня вот покоробил другой момент - этнический украинец предлагает развал своей исторической Родины! Хотя, как говорил Агент Смит, из "Матрицы" - "Это неизбежно, мистер Андерсон!" Это вопрос времени - усраину, однозначно, развалят! Пшеки Львовщину заберут, венгры - Карпаты, румыны тоже "подсуетятся", ну а России достанется восточная Украина, Новороссия и, скорее всего Запорожская и Херсонская области. Останется только Киевская область, точнее, протекторат... :)
Гость322458
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Вячеслав Москва
“…политолог предложил ликвидировать Украину…” – а ликвидировать вместе с людьми? Это будет называться фашизмом. Гнать в шею этого Безпалько на историческую родину в дурдом под названием ”Украина”, и там пусть реализует свой план.
Почему с людьми? Ликвидировать надо эту халявную власть на Украине.. А украинцы сами уж разберутся в конце концов со временем.
Вячеслав Москва
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“…политолог предложил ликвидировать Украину…” – а ликвидировать вместе с людьми? Это будет называться фашизмом. Гнать в шею этого Безпалько на историческую родину в дурдом под названием ”Украина”, и там пусть реализует свой план.
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