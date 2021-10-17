Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Такое мнение
высказал состоящий в Совете по межнациональным отношениям при президенте России
Богдан Безпалько, комментируя исполнение Минских соглашений.
Эксперт считает, что заставить киевские власти урегулировать конфликт в Донбассе невозможно, а для того, чтобы воцарился мир, нужно прибегнуть к крайним мерам. Безпалько подчеркнул, что Минские соглашения не исполняются, так как управляется Украина националистами, которых курирует Запад. Поэтому решить проблему поможет ликвидация Незалежной как государства.
"Это было бы лучше не только для России и жителей Донбасса, но для граждан самой Украины", – заявил он в разговоре с "Украиной.ру".
В стране сложилась бедственная ситуация. По словам Безпалько, высшее руководство Украины всячески старается усложнить жизнь гражданам. А медицина и промышленность находятся в плачевном состоянии.
Между тем все внимание киевских властей обращено на Россию. Так, на днях в офисе главы Незалежной Владимира Зеленского озвучили целых девять сценариев войны с нашей страной. Подробности – в нашем материале.
Захарова полагает, что российский проект привел к "смерти мозга" в НАТО
Варшава раскрыла "план" Батьки пополнения бюджета в условиях санкций Брюсселя
Ну не утрируй - речь идёт об упразднении государственного статуса Украины - люди тут не при чём. Меня вот покоробил другой момент - этнический украинец предлагает развал своей исторической Родины! Хотя, как говорил Агент Смит, из "Матрицы" - "Это неизбежно, мистер Андерсон!" Это вопрос времени - усраину, однозначно, развалят! Пшеки Львовщину заберут, венгры - Карпаты, румыны тоже "подсуетятся", ну а России достанется восточная Украина, Новороссия и, скорее всего Запорожская и Херсонская области. Останется только Киевская область, точнее, протекторат... :)